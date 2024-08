Hranáč po přestupu: Chci se vyždímat, Čechy tu mají rádi. Slavia? Nešel bych

Hektické období posledních dní těžko stíhá vstřebávat. Robin Hranáč (24) o víkendu odletěl do Německa a v neděli dopoledne se stal oficiální posilou Hoffenheimu. Reprezentační stoper, který ještě před rokem zachraňoval v lize Pardubice, prožívá snové období strmě stoupající kariéry. Z klíčové opory Viktorie je rázem hráčem německé bundesligy. „Jsem rád za to, že ke mně Plzeň přistoupila takhle dobře,“ říká v exkluzivním vyprávění pro deník Sport a web iSport.cz.

V uplynulých dnech se Robinu Hranáčovi zásadně změnil život. Plzeň souhlasila s přesunem do Hoffenheimu, který splnil požadavky klubu a souhlasil s přestupovou sumou okolo 10 milionů eur (250 milionů korun). Český obránce zvedl telefon v závěru uplynulého víkendu – už z hotelu v Německu, kde začíná novou sportovní kapitolu. „Zrovna jsem chytil den, kdy máme jako tým volno. Takže mám čas to všechno zpracovávat,“ líčí první dojmy z nového angažmá.

Co se ve vás odehrává?

„Došlo k přestupu hodně narychlo, byl to strašný nával emocí. Už v počátku, kdy se začal řešit Hoffenheim, jsem cítil, že by to mohla být ideální destinace, kam bych chtěl. Také kvůli tomu, že už tady jsou tři čeští hráči. Koukal jsem na to hodně pozitivně, že bych od začátku mohl mít dobrou pozici při aklimatizaci. Bundesliga mě vždycky táhla, přál jsem si, aby to vyšlo.“

Plzeň opouštíte rychle. Šlo o těžké rozhodnutí?

„Bylo to složitější, ale od začátku, když se začaly objevovat nějaké nabídky, jsem něco podobného zkusit chtěl. V hlavě jsem byl připravený na to, že se ještě v létě může něco stát. Plzeň si stanovila určité podmínky za přestup, bylo to padesát na padesát. Když se objevil Hoffenheim, měl jsem o to zájem. Finálně samozřejmě nešlo jen o mé rozhodnutí, dohodli jsme se společně s vedením. Všichni ke mně v Plzni přistupovali vstřícně, všechno jsem řešil také s trenérem Koubkem. Jsem moc rád za to, že ke mně Plzeň přistoupila takhle dobře.“

Co jste nejvíc zvažoval?

„V Plzni jsem měl, dá se říct, jistotu, že budu hrát pravidelně. Těžko se mi odcházelo, ale také vím, že je mi 24 let a takhle vhodná nabídka z podobného týmu a se skvělými podmínkami by už nemusela přijít. Myslím, že jsem neudělal chybu, a jsem rád, že se to povedlo.“

Jak reagoval Adolf Šádek, když na vás už od konce EURO začaly chodit nabídky?