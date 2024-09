Hoffenheim v krizi! Mistr mu rozebral obranu, kouč je v ohrožení

Tým plný Čechů je v těžké nepohodě. Hoffenheim po debaklu 1:4 s Leverkusenem řeší další pokračování trenéra Pellegrina Matarazza. Američan sice dostal tým ze Sinsheimu do Evropské ligy, ale v prvních třech kolech nové sezony získal jen tři body za těsné vítězství nad nováčkem z Kielu. Navíc má nejhorší defenzivu z celé bundesligy. V hledáčku je proto asistent německé reprezentace. Z šestice možných Čechů nastoupili v třaskavém duelu jen dva.

Tahle situace má k ideálu daleko. Hoffenheim dokázal v prvních třech kolech bodovat jen s úplným nováčkem soutěže, Kielem. Ten na rozjezd sezony přemohl 3:2. Po konfrontacích s účastníkem Evropské ligy, Frankfurtem (1:3), a obhájcem titulu, Leverkusenem (1:4), má však děsivé skóre 5:9, nejhorší obranu bundesligy a žádné pozitivní vyhlídky.

Už před šlágrem s úřadujícími mistry byla v klubu cítit negativní atmosféra. Dočasná předsedkyně klubu, Simone Engelhardtová, na valné hromadě charakterizovala uplynulý ročník jako „ne zrovna ohromující“, přestože se Hoffenheim ze sedmé příčky dostal do Evropské ligy.

Tato slova nerezonovala kabinou prvního týmu zrovna pozitivně.

„Skutečnost je taková, že jsme měli čtvrtou nejlepší sezonu v historii klubu. Přitom se ve vedení děly velké změny. Není žádný důvod, proč snižovat tento úspěch,“ nerozuměl prohlášení nyní již bývalé předsedkyně trenér Matarazzo.

Pro něj šlo o dvojnásobně náročný týden, jelikož se vyrojily zprávy o tom, že by Hoffenheim rád změnu v čele realizačního týmu. Vyhlídnutým nástupcem Američana má být šestatřicetiletý Sandro Wagner. Bývalý útočník Hoffenheimu či Bayernu Mnichov je již přes rok asistentem u národního týmu Německa. Zájem klubu o jeho služby má být přitom dlouhodobý.

„Co vám k tomu mám říct? Já nejsem ten, kdo by na to mohl odpovědět. Pravda je, že tyto spekulace náladě v týmu nepřidávají. Osobně jsem přesvědčen, že pohoda, důvěra a jasný plán jsou základními kameny úspěchu. Mým úkolem je tým před těmito negativními vlivy okolí ochránit, abychom předvedli co nejlepší výkon,“ odbyl Matarazzo úvahy o svém konci před Leverkusenem.

Domácí bez zraněného Hložka

Ve svém cíli ovšem selhal. Bez indisponovaného Adama Hložka, jenž si poranil stehno a měl by být krátce mimo hru, dlouhodobě zraněného Davida Juráska a pouze s na lavičce sedícím Robinem Hranáčem byl Hoffenheim po celé utkání horším týmem.

Leverkusen pustil v první půli do několika šancí a jen díky zákrokům kapitána Olivera Baumanna a povedené akci Andreje Kramariče s Mergimem Berishou prohrával pouze 1:2.

Po změně stran ovšem hosté proměnili penaltu. Následně ještě Victor Boniface vykoupal jediného Čecha v základních sestavách, Pavla Kadeřábka, a upravil na konečných 4:1 pro Bayer. V závěru naskočil Patrik Schick, ale během pár minut na hřišti nic nestihl. Matěj Kovář zůstal mezi náhradníky.

„Byla to od nás skvělá odpověď na porážku s Lipskem. Po inkasované brance jsme se začali bát o výsledek. Na tom ještě musíme zapracovat. Vezeme si však důležité vítězství,“ liboval si záložník Leverkusenu Granit Xhaka.

Hoffenheim si může spravit náladu až za týden, kdy zavítá na hřiště Unionu Berlín. Zda u toho ještě bude Pellegrino Matarazzo, však není vůbec jisté.

Výsledky 3. kola německé fotbalové ligy:

Freiburg - Bochum 2:1

(58. a 61. Adamu - 45. Boadu)

Hoffenheim - Leverkusen 1:4

(37. Berisha - 30. a 75. Boniface, 17. Terrier, 72. Wirtz z pen.)

Mönchengladbach - Stuttgart 1:3

(27. Pléa - 58. a 61. Demirovič, 21. Undav)

Lipsko - Union Berlín 0:0

Wolfsburg - Frankfurt 1:2

(76. Baku - 30. a 82. z pen. Marmúš)

Kiel - Bayern Mnichov 1:6

(82. Gigović - 1. Musiala, 7. Kane, 13. Remberg (vla.), 43. Kane, 65. Olise, 90+1. Kane (pen.)