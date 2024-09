Chaos! Majitel odešel z lóže. Odstavený Hranáč, nový kouč pro Hložka a spol.?

Totální smršť. Zhruba tak by se dal charakterizovat vstup Hoffenheimu do utkání pátého kola německé bundesligy. Doma v Sinsheimu totiž po dvanácti minutách vedl nad Brémami 3:0. Premiérově se v modrém oděvu trefil Adam Hložek. Jenže hostům se poprvé v klubové historii podařilo v nejvyšší soutěži otočit ztrátu 0:3. Domácí se tak dál dusí a americký kouč Pellegrino Matarazzo začíná připomínat něco jako barák na odstřel.

Jedním slovem chaos. Zhruba tak by se dalo popsat to, co Hoffenheim v nové bundesligové sezoně pod Matarazzem předvádí. Z českého kvarteta nadále chybí zraněný David Jurásek. Možná jste taky zaznamenali trenérovu kritiku na výkon Robina Hranáče po zápase v minulém kole. Právě bývalého stopera Plzně Matarazzo odstřelil a od duelu s Unionem mu nedává prostor.

Týden s týdnem se sešel a die Kraichgauer zkrachovali ještě víc. V základu u toho byli zbylí dva Češi Kadeřábek s Hložkem. Právě někdejší forvard Sparty sice pohotově a poněkud akrobaticky dával ve dvanácté minutě už na 3:0 a v PreZero Areně zažívali euforii jako už dlouho ne. Německý tisk úvod domácích přirovnal k bleskovému výjezdu hasícího vozu. Jenže oheň byl silnější.

Šest minut po Hložkově trefě inkasoval červenou kartu jeho spoluhráč Stanley Nsoki. Nálada na trávníku se rychle změnila. Nejprve udeřil Malatini a potom se hattrickem blýsknul Dán Jens Stage. Na začátku druhé půle už Werder vedl po veliké otočce 4:3 a svůj hubený náskok už nepustil.

Hrát o deseti? To není žádný med, ale ztratit takový náskok je prostě trestuhodné. Brémy navíc neoplývají kvalitou Bayernu Mnichov a hattrickem Hoffenheim skolil muž, který nemá v popisu práce střílení branek. Vždyť Stage dal tři góly za celou minulou sezonu.

„Červená určitě hrála roli, ale ne jedinou. Nemůžeme být tak pasivní. Musíme být mnohem lepší v obraně. Nedaří se nám,“ povzdechl si střelec prvních dvou gólu Hoffenheimu Marius Bülter.

Fakta jsou jasná. TSG okusili čtvrtou prohru v řadě, přitom jasně vedli. Následuje propad k sestupovým vodám, takže start do sezony se vážně nepovedl. Matarazzova židle se tak povážlivě kýve. K spekulacím rozhodně přispělo i gesto klubového majitele Dietmara Hoppa, který před koncem utkání naštvaně zmizel z VIP lóže na stadionu.

Matarazzo ale po utkání kousal hořkou porážku se ctí. „Není to pro mě destabilizující. Vím, co mám jako trenér za úkol. Musíme těch prvních osmnáct minut přetavit v úspěch a takhle hrát i v dalších zápasech.“

Zároveň rodák z New Jersey dodal, že nehodlá trestat Nsokiho za vyloučení. „Neudělal to schválně. Znovu ho postavím. Projdeme si jednotlivé body, aby se dál vyvíjel. Jeho potenciál je velký, ale problémem je konzistence,“ prohlásil Matarazzo.

Otázkou však je, kolik času mu na lavičce Hoffenheimu ještě zbývá. Šestnáctá příčka je vzhledem k letním výdajům za posily ve výši zhruba 60 milionů eur zklamáním. Americký kouč tak apeluje zejména na trpělivost. „Jsme ve fázi přestavby. Evidentně ještě nejsme dostatečně stabilní, abychom se vyrovnali s červenou kartou.“

Mezitím, co se Matarazzo oddává myšlenkám na lepší budoucnost, však byl na stadionu proti Brémám viděn David Wagner. Bývalý kouč Schalke či Huddersfieldu je od května bez práce, když skončil na lavičce Norwiche City. Kanárky totiž nedokázal vrátit do Premier League. Proto se začalo šuškat o tom, že právě Wagner by mohl Matarazza nahradit.