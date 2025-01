Hložkův spoluhráč zuřil: Investice nanic, cítím v klubu velké ho*no

Adam Hložek během utkání Hoffenheimu proti Mohuči • TORSTEN SILZ / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia

Hoffenheim vstoupil do zápasu s Kielem výborně • Profimedia.cz

Možná si Adam Hložek s Robinem Hranáčem říkají, že v létě nezvolili tu nejlepší destinaci. Hoffenheim zažívá nevídanou krizi a to se odrazilo na středečním výprasku 0:5 od Bayernu Mnichov. Dlouholeté ikoně klubu Andreji Kramaričovi tak po utkání buchly saze. „Cítím v klubu velké hovno. Kdybych měl mluvit o všem, co si o situaci v klubu myslím, dostanu největší pokutu v historii bundesligy,“ rozjel se v pozápasovém rozhovoru.

Debakl, ostuda. Mnichovský Bayern sice bundeslize kraluje, pravidelnému účastníkovi evropských pohárů z Hoffenheimu se na výprasky jako 0:5 stále těžko zvyká. A nejhůře to koušou ti nejzkušenější – třeba Chorvat Andrej Kramarič, ikona působící v klubu skoro deset let.

„Nikdy jsem nezažil rozhovor, kdy by byl hráč tak viditelně rozzuřený,“ uvedl na sociální síti X reportér Archie Rhind-Tutt z ESPN. Zveřejněný rozhovor mu dal za pravdu.

„Nechci mluvit o zápase, bylo mi jasné, že takhle dopadne. Je to obrázek celé sezony, která je na hovno. A to jsem ještě mírný, kdybych měl mluvit o všem, co si o situaci v klubu myslím, dostanu největší pokutu v historii bundesligy. V budoucnu možná budu ještě tvrdší,“ rozjel svůj monolog.

Hoffenheim utratil v této sezoně obřích 66 milionů eur za posily. Kromě šesti posil došlo i na nákladné příchody Čechů Adama Hložka a Robina Hranáče. Jednomu se nedaří naplnit potenciál a čeká na gól od listopadu, druhý byl prakticky ihned po svém příchodu odstaven a nehraje. A klub je rázem třetí od konce, jen tři body od příčky zaručující přímý sestup.

„Investovali jsme nanic. Hrozí nám sestup, nic nefunguje, něco se v klubu změnilo. Tohle zažívám poprvé v kariéře. V klubu cítím velké hovno. Pokud to nikdo nehodlá změnit, já se o to pokusím tímto způsobem,“ vyslal vedení klubu jasný vzkaz.

Hoffenheim v lize nevyhrál už dva měsíce, naposledy v listopadu porazil Lipsko 4:3. Christian Ilzer, který nahradil v průběhu sezony kouče Pellegrina Matarazza, tak rozhodně nemá pevnou pozici.