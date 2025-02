Divočina Leverkusenu ve čtvrtfinále poháru. Schick dal dva góly, chytal Kovář

Rozhodčí zápas hned v úvodu přerušil na zhruba deset minut poté, co fanoušci hostů použili pyrotechniku a dým zahalil celé hřiště. Kolín šel do vedení v závěru desetiminutového nastavení první půle poté, co Downs vyzrál na Kováře přízemní střelou k tyči z vápna. Vedoucí celek druhé bundesligy navýšil náskok v 54. minutě, tentokrát překonal českého gólmana zakončením ze šestnáctky Maina.

Porýnské derby zdramatizoval Schick v 61. minutě. Wirtz přistrčil sparťanskému odchovanci míč mezi dvěma obránci a ten z úhlu prostřelil Schwäbeho mezi nohama. Vyrovnat se favoritovi podařilo až v dlouhém nastavení, kdy se Schick prosadil hlavou po Frimpongově centru.

Počet tref v této soutěžní sezoně zaokrouhlil český útočník na 20. Šlo o jeho pátý duel v ročníku, v němž se mezi střelce zapsal minimálně dvakrát. Obrat dokonal v prodloužení střídající Boniface. „Kozlíci“ se ještě radovali z vyrovnání, jenže Rondičův zásah neplatil kvůli ofsajdu.

Leverkusen, který před týdnem doma zdolal v Lize mistrů pražskou Spartu 2:0, doplnil v semifinále Stuttgart. Na konci února se odehrají zbylá čtvrtfinále Bielefeld - Brémy a Lipsko - Wolfsburg.