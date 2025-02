Brutální derby v Německu: více než padesát zraněných i emoce na hřišti

Jan Mejdr vyrazil na svou první zahraniční štaci do Rostocku • Profimedia

Fotbalové východní Německo tímto zápasem žilo dlouho dopředu. Třetiligové derby někdejších bundesligových značek, vzpomínky na vzájemné střety z dob NDR. Hansa Rostock i Dynamo Drážďany mají také velmi tvrdé fanouškovské tábory. A tak se bitva (Rostock vyhrál 1:0) ze zeleného pažitu přenesla do tribun: scény jak z válečné zóny a to v době turbulentního období v zemi na pozadí celostátních voleb. Byl u toho také Jan Mejdr, jenž v létě ze Sparty zamířil právě do klubu z pobřežního města.