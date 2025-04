Představte si, jak třeba Domažlice vyřadí z MOL Cupu Spartu a kráčí do finále poháru, což garantuje i vstupenku do Evropy. Něco podobného se skutečně stalo v Německu. Senzační večer prožila Arminia Bielefeld, aktuálně čtvrtý celek třetí německé ligy. V semifinále DFB Pokalu zdolala doma Bayer Leverkusen i s Patrikem Schickem v sestavě 2:1, poprvé v dlouhé klubové historii si zahraje finále v Berlíně. „Senzace,“ oslavují nadšení fanoušci historické chvíle, zatímco obhájce německého titulu se po ostudném výsledku červenal.

Leverkusen vedl po brance Jonathana Taha brzy 1:0, domácí ale skóre do konce prvního poločasu otočili. Vedení 2:1 udrželi až do samotného závěru, přežili i největší šanci Bayeru – Patrik Schick hlavičkoval v 81. minutě do tyče.

Domácí před vyprodaným stadionem (26 601 diváků) slavili historické vítězství – poprvé prošli do finále německého poháru, na cestě do Berlína zdolali před Leverkusenem tři jiné bundesligové celky - Union Berlín, Freiburg a Brémy, k tomu i silný druholigový klub Hannover.

V úterním duelu proti jednomu z nejlepších celků světa, v Německu obhájcem triumfu v lize i poháru, nebyl třetiligový Bielefeld horší. Naopak – soubojové utkání precizně zvládl, několik šancí domácích ještě pochytal kapitán Lukáš Hradecký, který v brance Leverkusenu dostal přednost před Matějem Kovářem, jenž chytal předchozí pohárová klání.

Postupem do finále způsobil třetiligový celek se silnou fanouškovskou základnou i bohatou historií prvotřídní senzaci. „Blázinec! Berlín, Berlín, jedeme do Berlína! Všichni naši Arminiáni v SchücoArena tohle skandovali několik minut. To, co vypadá jako sen, se našim klukům skutečně splnilo,“ stojí na začátku hlavního komentáře k zápasu na oficiálních klubových stránkách.

Hráli jako prvoligový tým

Naopak v Leverkusenu po zápase jen těžko nacházeli k takovému průšvihu slova. Bayer po vyřazení v Lize mistrů od Bayernu skončil i v domácím poháru, dokonce sezony mu zbývá sedm ligových zápasů, aby z druhého místa zdramatizoval dění v bundeslize, kde ztrácí na Bayern šest bodů.

„Neviděl jsem rozdíl v úrovni prvoligového a třetiligového klubu,“ kroutil hlavou po vyřazení kapitán Hradecký. „Arminia hrála dnes jako tým z první ligy. Na hřišti jsem měl pocit, že u nich skončil každý druhý balon. My jsme se zabývali zbytečnostmi, celý zápas si stěžovali na rozhodčí, plýtvali energií a nevytvořili si žádnou pořádnou šanci. Dneska jsme nehráli náš fotbal. Terén byl náročný, ale s tím jsme počítali.“

Elitní německý celek zápas nezvládl, ztrácel se v nakopávaných balonech a tvrdých soubojích. „Dvakrát jsme zaspali, udělali jsme spousty chyb a zasloužili si vypadnout. Pořád ale pokračujeme v bundeslize, musíme vztek z vyřazení změnit na energii a úspěchy v lize. Chtěli jsme do Berlína, ale s takovým výkonem to nestačilo,“ kritizoval Hradecký svůj tým.

Naštvaný byl pochopitelně i trenér Xabi Alonso. „Samozřejmě jsme všichni zklamaní, ale musím pogratulovat Arminii, v zápase byla skoro ve všem lepší,“ ocenil soupeře španělský kouč. „Neodehráli jsme dobrý zápas, neměli nad ním kontrolu. Udělali jsme hodně individuálních chyb, nic nám nefungovalo. Hrát na krátké přihrávky dneska úplně nešlo. Před rokem jsme vyhráli ligu i pohár, v sezoně postoupili do play off Ligy mistrů. Ale i v momentech, jako prožíváme teď, musíme zůstat jednotní. Nejsem spokojený, ale musím se s tím smířit. Odevzdáme úplně všechno v bundeslize,“ slíbil Alonso.

Semifinále Německého fotbalového poháru:

Bielefeld - Leverkusen 2:1

Branky: 20. Wörl, 45.+3 Grosser - 17. Tah