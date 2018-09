Zlámal si užívá Skotska, vede ligu a zpívají mu: Bobby, pověs se na břevno!

Máte za sebou pět ligových zápasů a z nich 15 bodů. Co na takový začátek říkáte?

„Takový start jsem nikdy nezažil. Vždycky, když se to rozdělovalo, tak já hrával za ty horší týmy ve spod a hrávali jsme o záchranu. Je to pro mě nová a příjemná věc. Musím říct, že si to užívám. Ale nejsem v přehnané euforii. To jsou spíš fanoušci. Já mám v hlavě, že liga tady ve Skotsku je strašně dlouhá a stále je moc brzy na nějaké závěry.“

Změnil se sezonní cíl po takovém nástupu, nebo zůstáváte při zemi?

„Na začátku byl cíl, abychom hráli o evropské poháry, takže do třetího místa. To byl takový primární úkol a myslím, že se to nezměnilo ani teď, kdy máme po pěti kolech patnáct bodů.

Vy už máte tři čistá konta, v kádru je nejlepší střelec soutěže. Svědčí to o tom, že v klubu vládne pohoda?

„Daří se týmu, mně i hráčům v útoku. Všechno si tu ohromně rychle sedlo. Pohoda v kabině se odráží na našich výkonech. Bavili jsme se v šatně s klukama, že to vypadá, jako když spolu hrajeme dva roky. Cítím se tu velmi dobře. Atmosféra je úžasná. Přitom je nás tu spoustu nových. Navíc vedení v létě přivedlo několik dobrých hráčů, takže máme kvalitní i lavičku.“

Čím si to vysvětlujete, že si vše tak rychle sedlo? Poznal jste v Hearts něco nového?

„Taková ta kultura klubu, chování k hráčům a podobně, je skvěle nastavená přímo od pani majitelky, která je „lady“ s velkým L. Sedne si mezi nás, zeptá se na rodinu, jak se máme… Když jsem sem poprvé přijel, tak mě trenér hned všude provedl a snažil se mi ukázat klubové hodnoty a tradice. Úplně něco jiného než v Česku. Možná bych to přirovnal k Bohemce a panu Jakubowiczovi, který si zakládá na podobné kultuře klubu.“

V posledních týdnech vás zasáhly zdravotní problémy trenéra, který měl nemocné srdce. Stmelilo to tým?

„My jsme hned věděli, že jeho operace dopadla dobře a že je v pořádku. Před posledním zápasem nás dokonce přišel navštívit. I když tedy nebyl ještě na lavičce a vše řešili jeho asistenti, kteří mají jasně dané kompetence. Jen jeden z nich měl při předchozím duelu proslov, že budeme hrát i za trenéra a zápas jsme nakonec vyhráli 4:1. Takže menší motivace pro nás to asi mohla být. Dnes už je trenér v pořádku a vše je, jak má být.“

V Hearts navazujete na českou stopu. Před vámi v klubu působili Michal Pospíšil, Roman Bednář, Luděk Stracený a Rudolf Skácel. Jak přijali vás?„Myslím si, že fanoušci mě už berou. Dokonce mi i složili písničku, kterou zpívají na stadionu.“

A co vám zpívají?

„Jeden zápas jsem se po střele nad branku pověsil na břevno a oni od té doby zpívají „Bobby, pověs se na břevno“. Je to trochu úsměvné, ale nebudu lhát, že to není příjemné, když už vás fanoušci takhle berou.“

A co ta zmíněná čtveřice krajánků?

„Znají všechny české hráče, kteří tu byli, ale nejvíce koho uznávají, je Rudy Skácel. On je pro ně legenda. Až i mě samotného to překvapilo. Když vejdete do muzea, je tam jeho fotografie. Ve fanshopu jsou jeho plakáty, můžete si koupit jeho dres, připomíná se, jak vyhrál s Hearts skotský pohár, takže je určitě jednou z největších klubových legend. Rudyho tu skutečně milují. Ještě pořád.“

Vyptávali se vás v klubu na něj? Navíc když stále hraje první českou ligu.„Někdo se zeptá, ale spousta lidí to ví i tak. Stále ho sledují a ví o tom, že hraje za Příbram.“

Je on tím, kdo umetl Čechům ve Skotsku pomyslnou cestu a i vy to máte díky němu nyní snazší?

„Myslím si, že udělal českému fotbalu velké jméno. I ostatní čeští kluci. I proto se klub zajímá o české hráče. V zimě dorazí z Teplic David Vaněček, takže asi mají s námi dobrou zkušenost. Zase na druhou stranu, moc Čechů ve Skotsku fotbal nehraje, nebo nehrálo.“

Zajímají se lidé o dění kolem Davida Vaněčka?

„Jasně, všichni tu už o něm ví a těší se na něj. Jak je tu jakýkoliv hráč, tak je okamžitě přijatý do rodiny. Viděl jsem to na sobě. Neměl jsem odchytaný ani jeden zápas a už mi psali fanoušci, že jsem součástí rodiny a jsem jeden z nich. Nikomu tu nezáleží na národnosti, nebo odkud pochází. Jednou jste hráč Hearts a už na vás nikdy nezapomenou. To je tu moc pěkné.“