Expert z USA: Obavy z Dočkala? Měli jsme je, ale je to nadstandardní hráč

Dva po sobě jdoucí únory, dvě naprosto stěžejní rozhodnutí Bořka Dočkala. V obou případech řada lidí jen nechápavě kroutila hlavou. Nejprve v roce 2017, když ze dne na den opustil Spartu (uprostřed osmifinálového střetu Evropské ligy s Rostovem) a zamířil do čínského klubu Che-nan Ťien-jie. Podruhé letos, když útrpnou anabázi ve velké asijské zemi zabalil a zvolil další netradiční destinaci. Americkou MLS.

S odstupem času ovšem lze říct, že minimálně ve druhém případě zvolil správně. Během několika měsíců se vypracoval v hlavní hvězdu celku Philadelphia Union, je předním hráčem tamní ligy, která stále získává na prestiži. Bonusem je návrat do národního týmu, téměř po roce. „Musím říct, že mi reprezentace chyběla,“ nekličkuje Dočkal.

Na sraz do Prahy přijel v dobrém rozpoložení. Není divu. Ve Spojených státech zakořenil. Fotbalově i po osobní stránce. Narodil se mu tam druhý sen Mateo, na trávníku to klape. Úplná samozřejmost to ale v případě zkušeného reprezentanta není.

Vraťme se do zimy letošního roku, kdy Dočkal do Philadelphie dorazil. V začátcích to totiž žádná hitparáda nebyla. Rodák z Městce Králové neabsolvoval s týmem přípravný kemp, byl vhozen do vody, která pro něj byla hodně studená. A musel plavat.

„Někteří fanoušci si tehdy mysleli, že Dočkalovo angažmá bude propadák. I na vedení klubu byla znát nervozita,“vzpomíná novinář Jonathan