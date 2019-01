Ženy Benfiky válí! 257 gólů, žádný inkasovaný a teď i nový rekord | iSport.cz

„Orlice“, jak je ženskému týmu Benfiky přezdíváno, drtí jednoho soupeře za druhým. V posledním zápase druhé portugalské ligy žen deklasovaly poslední celek tabulky CP Pego 32:0. Jedná se o nejvyšší vítězství v historii portugalských soutěží dospělých.

Pikantnější je to o to více, že předchozí rekord vytvořila také Benfica, a to když vyhrála 28:0 nad UD Ponte Frielas a později i nad týmem Unie FC Almeirim. Do té doby byla nejvyšší výhrou kanonáda Sportingu Lisabon, který deklasoval CS Mindelense 21:0 v roce 1971.

Výhru 32:0 řídila zejména Brazilka Darlene de Souza Reguera, která se trefila hned desetkrát a celkově už v této sezoně nastřílela ve všech soutěžích 81 gólů.

Benfica má nově utvořený ženský tým, a tak se musí postupně prodírat na vrchol. Ukazuje se ale, že její zahraničními hráčkami nabitý kádr je nad síly všech osmi zbylých celků soutěže. O tom svědčí bilance 14 výher ve 14 odehraných ligových kolech a celkové skóre 257:0. V poháru jsou na tom podobně - 2 zápasy, 2 výhry a skóre 36:0.

„Jsem na naše hráčky pyšný. Jejich postoj je výjimečný, jsou odhodlané a chtějí šířit slávu dresu Benfiky všemi směry,“ řekl po rekordním vítězství kouč Jose Marques. „Chceme vyhrát portugalský pohár i naši soutěž,“ dodal.

Ve druhé lize zatím dokázaly „orlice“ nastřílet ve všech zápasech dvouciferný počet gólů. Tedy až na utkání s druhým týmem tabulky - Sportingem Lisabon B. Doposud nejtěžší výzva je ale čeká ve středu, kdy sehrají pohárové utkání s Maritimem, 7. týmem první ligy, který je jejím nováčkem poté, co v minule sezoně vyhrál druhou ligu.

Zajímavostí je, že podobného vládce, jakým je Benfica, má i zmiňovaná nejvyšší portugalská ženská liga. Tu vedou po 14. kole s plným bodovým ziskem a skóre 74:3 hráčky Bragy.