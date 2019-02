Talent Ödegaard vzpomíná na Zidana v Realu: Super, ale pro mě nic dobrého | iSport.cz

Vedl ho v madridské rezervě, dopřál mu debut ve Španělském poháru za první tým, ale jinak nic. Zatímco většina hráčů Realu vzpomíná na působení pod Zidanem jako na příjemné období jejich kariéry, norský záložník Martin Ödegaard, kterého španělský velkoklub přivedl už v 16 letech ze Stromsgodsetu, to má trochu jinak.

Právě pod francouzskou legendou sbíral Ödegaard první starty v rezervě „bílého baletu“ a po Zidanově povýšení na lavičku A-týmu se očekávalo, že si jeh vytáhne s sebou. To se však nestalo. Místo monumentálního Santiago Bernabéu se nadějný Nor předváděl pouze v tréninkovém centru Valdebebas či na hostování v nizozemském Heerenveenu, nyní Vitesse Arnhem.

„Když vás trénuje Zidane, je to velká věc. Ne každý to může říct. Ale pro moji sebedůvěru to občas nebylo vůbec nic dobrého,“ svěřil se pro nizozemský server AD 20letý mladík, který do Realu přišel v roce 2015 s nálepkou „nový Messi“.

„Mohl jsem si vybrat ze spoustu velkých klubů, ale Real byl můj sen. Je to největší klub na světě a tehdy jsem si myslel, že to je pro mě ta nejlepší varianta,“ pokračoval Odegaard.

Na jeho začlenění tehdy hodně lpěl i prezident Florentino Pérez. Běžným scénářem tak bylo, že norský záložník trénoval s prvním týmem po boku Ronalda a spol., ale zápasy hrál za rezervu. „Byl to ohromný skok. Vždyť v jeden moment jsem byl v Stromsgodsetu a najednou kolem mě běhali Ramos s Ronaldem,“ zavzpomínal na začátky v Madridu. „Jen jsem doufal, že si za první tým zahraju mnohem víc,“ zalitoval.

Ödegaard naskočil A-týmu Realu pouze do dvou soutěžních utkání. V květnu 2015 proti Getafe stihl 32 minut a v listopadu 2016 vydržel celý zápas v poháru s Leonesou. Nic víc. Od ledna 2017 začal hostovat v Nizozemsku. V aktuální sezoně působí ve Vitesse Arnhem a v 19 zápasech vstřelil tři branky.

„Statistiky sice nejsou vše, ale tvoří důležitou složku hráčova sebevědomí. A já se momentálně cítím velmi dobře. V Nizozemsku se rozvíjím. Je na mě kladen tlak a to mi pomáhá. I Real je spokojený s mým dosavadním vývojem,“ uvedl.

Kromě fotbalových hřišť září norská hvězdička i v osobním životě. Postupně se Ödegaard totiž naučil plynule mluvit anglicky, španělsky a nyní přichází na chuť i náročné holandštině.

Do toho stihl před Vánoci dokončit střední školu. „Jelikož jsem do Madridu odcházel hodně mladý, musel jsem studovat online. Ale nyní už mám hotovo a od prosince vlastním diplom z norštiny, angličtiny, matematiky, historie, fyziky, sociologie a zeměpisu,“ pochlubil se 20letý fotbalista.

Na zcela zásadní prověrku v dresu Realu však stále čeká.