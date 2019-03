Talent sepsul Gerrarda a Rangers: Ponížili mě a dluží mi peníze | iSport.cz

Nigerijský talent Sadiq patří římskému AS, od roku 2016 ale putuje po nepříliš úspěšných hostováních. To v Rangers by zřejmě vybral jako nejhorší. Ke skotskému týmu se přidal v létě, původně na roční zápůjčku, na půl roce a jednom jediném odehraném zápase už se ale zase hlásil v italské metropoli.

"Najednou mi řekli, že už nemůžu využívat šatnu A týmu. Musel jsem se jít převlékat s dětmi. Pár dní poté mi ještě zakázali parkovat v tréninkovém centru," sdělil pro The Sunday Post. "Cítil jsem se ponížený a pořád jsem se vyptával, co způsobilo takovou změnu v jejich přístupu. Ale nikdy jsem nedostal odpověď. Gerrard nepodal žádné vysvětlení ani mně, ani mým zástupcům," obvinil 38letého trenéra.

"Věřím, že jsem vůbec nedostal férovou šanci ukázat, co dovedu. Hrál jsem jedinkrát, v pohárovém semifinále proti Aberdeenu, a to jen proto, že žádní jiní útočníci nebyli dostupní," zrekapituloval 22letý hráč své nešťastné působení.

A situace se postupem času jen zhoršovala. "Všechno šlo z kopce, když po mně koupili dalšího útočníka (Laffertyho). Pak jsem jednoho dne dal lajk fotce na Instagramu a dostal jsem pokutu 20 tisíc liber, což bylo absurdní. Navíc mi Rangers ani nezaplatili všechno, co měli. Pořád jsem nedostal výplatu za prosinec," postěžoval si Sadiq.

Z ročního hostování se rázem stalo půlroční. Římané Sadiqa rázem zapůjčili jinam, a za angažmá v Rangers se nigerijský mladík příliš nehodlá ohlížet.

"Je mi upřímně jedno, jak se jim bude dařit. Když jsem byl hráčem Rangers, choval jsem se jako profesionál, a dával tomu na hřišti vše. Teď už o nich nechci slyšet," řekl útočník, který byl zhnusen chováním skotského klubu i jeho slavného trenéra. "Chovali se ke mně neuctivě, jako k hráči i jako k člověku. Steven Gerrard nakonec ani neměl dost kuráže na to, aby mi pišel z očí do očí vše vysvětlit. To jsem od něj nečekal."

Od nového roku působí Umar Sadiq v Itálii, AS Řím jej pustilo na hostování do druholigové Perugie. V sedmém týmu Serie B má podstatně hezčí bilanci než 1/0, v osmi kláních, do kterých zasáhl, vstřelil zatím dvě branky.