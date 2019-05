Úlet! Kopl soupeře, přijde o derby. Gerrarda štve disciplína Rangers | iSport.cz

Měli vše pod kontrolou. Jermain Defoe jim v 41. minutě střetnutí s Hibernian zajistil vedení 1:0 a příznivý stav v poklidu udrželi až do konce zápasu. Přesto neodcházeli glasgowští Rangers ze hřiště úplně spokojení. Zbytečně totiž přišli o vyloučeného gólmana Allana McGregora.

Jasná jednička a muž, který v aktuální sezoně vychytal v lize 14 čistých kont, neudržel v 89. minutě nervy a po svém odkopu z ruky šlápl na záda hostujícímu útočníkovi Marcovi McNultymu. Vše pak završil tím, že upadl na zem a chytil se sám za nohu, jako by utrpěl nějaké zranění.

Just another addition to the Allan McGregor thread of shame. 👆 pic.twitter.com/XAnZZCKlwK — Celtic F1rst (@CelticF1rst) May 5, 2019

Svým karate kopem si vysloužil domácí brankář předčasný odchod do sprch a duel musel dochytat obránce Ross Mccrorie. Rangers už měli v tu chvíli totiž vyčerpány možnosti střídání. Z hrdiny McGregora, který chvíli předtím kryl nepříjemný pokus Floriana Kamberiho a udržel svůj tým ve vedení, byl rázem hříšník.

Zkušený gólman bude v této sezoně svému týmu chybět kvůli disciplinárnímu trestu již podruhé. V únoru si totiž musel odpykat dvouzápasovou stopku poté, co mu byl zpětně udělen trest za skluz proti Lewisi Fergusonovi v utkání proti Aberdeenu.

Goalkeeper Allan McGregor will miss Rangers' next two matches after failing in his appeal against a violent conduct charge for kicking out at Aberdeen's Lewis Ferguson.https://t.co/0Slt1H1Z3o pic.twitter.com/1Ibpawshn3 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 13, 2019

Tentokrát je to pro Rangers ale o to horší, že se bez své jedničky budou muset obejít v nejsledovanějším zápase – derby s Celtikem. „Je to frustrující, protože nám ve velmi důležitém zápase bude chybět náš brankář číslo jedna. Místo toho, abych odcházel s tím, že jsme sice nehráli úplně dobře, ale máme tři body a byl s tím spokojený, tak jsem frustrovaný, protože jsem přišel o gólmana, který chytal celou sezonu velkolepě,“ uvedl trenér Rangers Steven Gerrard.

Pro jeho tým šlo již o dvanáctou červenou kartu v tomto ročníku ve všech soutěžích a devátou ligovou. „Jsem otevřený všem radám, pokud mi někdo chce nějaké dát. Jsem si jistý, že hráči jsou snad hluší, když k nim promlouvám ohledně disciplíny. Devět červených karet v lize, to je šílené,“ zdůraznil.

„Disciplína je pravděpodobně důvodem, proč nemluvíme o celkovém úspěchu, ale spíše o nedostatcích. Nechci být jedním z manažerů, kteří sahají hráčům na peníze, mají své rodiny, a nejsem takový typ člověka, ale nedávají mi jinou možnost,“ konstatoval bývalý kapitán Liverpoolu a anglické reprezentace.