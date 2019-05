Kompany jde spasit Anderlecht: Po 56 letech bez pohárů a s přebytkem hráčů | iSport.cz

Dominance v domácí soutěži, poháru, na evropské scéně. Anderlecht ještě před nedávnem strašil soupeře, patřil k jasné špičce. Poslední sezona však byla pro představitele slavného klubu i jeho fanoušky noční můrou. Tým z belgické metropole má za sebou dosti nepovedenou etapu.

Tu vlastně zaznamenal už v polovině uplynulého ročníku. Bruselský klub po příchodu nového majitele Marca Couckeho naprosto vyhořel v Evropské lize, když nedokázal postoupit ze základní skupiny. Ba co víc, skončil v ní na posledním místě, uhrál pouze tři body. Úspěšnější byla třeba i slovenská Trnava, která jej mimochodem dokázala jednou porazit. Ještě větším šokem ale bylo to, jak se Anderlecht prezentoval v domácí soutěži.

34násobný ligový šampion skončil po třiceti duelech základní části čtvrtý, a přestože měl velkou ztrátu na vedoucí Genk, byl na dohled příčkám zaručujícím kvalifikaci do evropských pohárů. Doplňující nadstavba, v níž se lámal chleba, mu však vůbec nevyšla. Bruselští prohráli šest z deseti zápasů, připsali si pouze jedno vítězství. Ze čtvrtého místa klesli na konečnou šestou příčku.

Konečné umístění znamená jediné – Anderlecht v příštím ročníku na evropské scéně neuvidíme. Po dlouhých 56 letech! Není divu, že v závěrečných kolech byla na jeho domácím hřišti hodně negativní atmosféra. Nakonec ale příznivci měli, ač překvapivě, důvod k radosti. Ještě před posledním duelem s mistrovským Genkem klub oznámil návrat Vincenta Kompanyho.

Kompany nám dá nový impulz, věří vedení

Belgický reprezentant, jenž neprodloužil smlouvu s anglickým šampionem Manchesterem City, kterému výrazně pomohl k obhajobě titulu, se rozhodl pro comeback. Odchovanec „fialek“ přijal roli hrajícího trenéra a podepsal smlouvu na tři roky. Pokusí se vrátit tradiční celek zpět na vrchol.

A vedení si od něj hodně slibuje. 33letý stoper má pomoct nejen na hřišti, ale také v managementu. „S Vincentovým návratem jsme dosáhli něčeho, co se nám zdálo nemožné. Kompany je dítě našeho domova a osoba, která by měla dát klubu nový impulz. Anderlecht potřebuje obnovu, tohle je první krok,“ citoval britský deník The Guardian sportovního ředitele Michaela Verschaerena.

„Vincent je někdo, kdo má fialovou krev. Myslím, že fanoušci rozumí tomu, že je částí naší minulosti a může nám garantovat i budoucnost. Nyní je ideální moment povolat personu, jakou je právě on,“ doplnil s nadšením.

Práce na hřišti i v zázemí

Verschaeren má v plánu společně s Kompanym napravit množství chyb, které klub pod novým vlastníkem udělal. Chce vrátit klubu ztracenou identitu, zlepšit strategii na přestupovém trhu.

Zkušený stoper by se mohl podílet také na konsolidaci a závěrečné podobě kádru. Bruselští momentálně například mají více než 40 hráčů s platným kontraktem, což je příliš vysoké číslo. Kompany bude mít také za úkol dohlížet na nadějné talenty a podílet se na jejich rovzoji.

Hrající kouč už absolvoval "video konferenci" s celým vedením, na němž byla popsána jeho budoucí role. Má jasnou vizi a důležité zkušenosti, které posbíral během působení v City, kde jej vedl veleúspěšný stratég Pep Guardiola. Právě to by mu mělo pomoci.

„Přichází z naší mládeže, my stavíme na naší mládeži. Tohle není patnáctiletý plán, uděláme všechno proto, abychom vrátili krásné časy co nejrychleji, jak to bude možné,“ řekl Coucke.

Zvládne Kompany roli spasitele a vrátí belgický klub zpět na vrchol?