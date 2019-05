Kompany slavil parádní gól v slzách. Agüero předtím křičel: Vinny, nestřílej! | iSport.cz

Leicester proti City dlouho odolával, pak ale přišla 70. minuta. Stoper Vincent Kompany převzal míč několik metrů před vápnem, dostal dost prostoru rozmyslet se, co s ním udělat... a pak vystřelil. Nádherná rána zaplula perfektně do horního rohu branky Kaspera Schmeichela a realizační tým manchesterského klubu mohl pomalu chladit mistrovské šampaňské.

Zkušený belgický zadák si nemohl vybrat lepší moment na prolomení jedné hodně zajímavé série. V Premier League, kde působí od roku 2008, vyslal do té doby vstříc brance soupeře 36 střel zpoza vápna. Ani jedna se neujala, až ta třicátá sedmá. A ta sedla náramně...

"Dnes to bylo trochu frustrující, protože mi všichni říkali, abych nestřílel, a to mě štvalo," přiznal Kompany v pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports. "Neušel jsem tak dlouhou cestu, aby mi mladíci říkali, jestli mám vystřelit, nebo ne. Dával jsem takové góly na tréninku. Ale mám za sebou 15 let profesionální kariéry, 15 let toho, že mi záložníci říkají, abych nestřílel. Říkal jsem jim, že jednou ten gól dám, a dnes se to povedlo," hovořil o svém zadostiučinění.

Že jsou jeho slova pravdivá dokládá i video z pozápasových oslav, které dal Manchester City na svůj twitterový účet. Zatímco si spoluhráči s Kompanym plácají, vysmátý útočník Sergio Agüero ho popichuje. "Křičel jsem na tebe: Nestřílej! Ne, Vinny, ne!"

Podobnou reakci měl zřejmě i trenér Pep Guardiola. Pro Sky Sports přiznal, co mu blesklo hlavou, když viděl, jak Kompany přebírá přihrávku. "Nestřílej, přihraj, říkal jsem si. Ale rozhodl se dobře. Moc jsem tomu nevěřil, ale takový je fotbal. Mnohokrát jsem řekl, že hráči jsou umělci a dělají rozhodnutí v setině sekundy," řekl španělský stratég. "Důležité je, že on sám věřil, že ten gól dá. Jeho sebedůvěra nám pomohla vyhrát zápas," dodal.

33letý Kompany slavil klíčovou výhru na hřišti i se svými dětmi Siennou a Kaiem. Když si vychutnával aplaus fanoušků, dohnalo ho to k slzám. I proto, že příští měsíc mu vyprší smlouva, a nikdo ještě neví, kam se jeho kariéra bude dál ubírat.

"Rozhodně nekončím kariéru," sdělil reportérům. "Budu dál hrát fotbal, budu dělat přesně to, co jsem dělal dnes, tak dlouho, jak jen budu moct. Nic ještě není dané," řekl.

Ani Pep Guardiola ještě jasně nepotvrdil Kompanyho setrvání či případný odchod. "Uvidíme na konci sezony," řekl, a svého svěřence chválou vynesl do nebes. "Je to úžasný člověk. Moc mi pomohl, když jsem přišel. Tenhle klub je tam, kde je, díky hráčům jako Vincent. Je tu už deset let. Bohužel, někdy je zraněný. Ale milujeme ho tu, vede nás," dodal katalánský kouč.

O kapitánově budoucnosti se tedy bude rozhodovat až v příštích dnech. Každopádně jestli tohle byl jeho poslední domácí zápas v dresu City, nádherný gól byl tou nejlepší možnou odpovědí.