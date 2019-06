Papadopulos opouští mistrovské Gliwice, stal se posilou Kielců | iSport.cz

„V Piastu mi končila smlouva a Kielce ukázaly daleko větší zájem než Gliwice, kde jsem necítil, že by ze strany klubu byla snaha mě udržet tak silná, jak bych si představoval. Jelikož mi končila smlouva, věděl jsem, že budu volný hráč a po titulové sezoně nějaké angažmá určitě najdu. Kielce mě kontaktovaly už dřív, jejich zájem byl opravdu velký, takže jsem k tomu směřoval,“ uvedl Papadopulos pro agenturu Sport Invest, která jej zastupuje.

Už po nečekaném prvenství v soutěži, které označil za největší úspěch kariéry, Papadopulos avizoval, že v Piastu pravděpodobně dál působit nebude. Angažmá v Kielcích bere jako výzvu. „V Gliwicích jsem v poslední době nehrál pravidelně, což chci změnit. Místo si samozřejmě musím vybojovat, startovní čára bude pro všechny stejná, ale je to pro mě po dvou a půl letech v Gliwicích nová motivace,“ řekl vítěz Českého poháru s Baníkem Ostrava z roku 2005.

Kielce v uplynulém ročníku skončily po základní části desáté a po třech letech nepostoupily do sedmikolové nadstavbové skupiny o titul, ale hrály o záchranu. Postup mezi nejlepší osmičku je jasným cílem pro příští sezonu.

„I to mě lákalo - když se hraje v horní polovině tabulky, je to jiný fotbal, než když jde o záchranu. Chtěl jsem taky zůstat v Polsku, kde jsem už sedm let. Návrat do Česka nebyl variantou, neměl jsem ani žádné nabídky. Do Gliwic jsem dojížděl z Ostravy, Kielce už jsou tři hodiny cesty, takže to není na denní dojíždění. Přestěhuji se a rodina za mnou bude jezdit,“ prohlásil Papadopulos.