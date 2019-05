Pospíšil si Polsko užívá, hraje nejlepší fotbal a sní o reprezentaci | iSport.cz

Páté místo rozhodně není příčkou, na které chtělo vedení klubu Jagiellonii po sezoně vidět. Do Evropy sice bylo blízko, ale ani jednou Pospíšilův klub neudělal poslední rozhodující krok.

„V posledním kole, kdy nám stačil bod k umístění, které poháry zaručuje, jsme nedali za stavu 1:0 penaltu. Kdybychom ji proměnili, tak věřím, že bychom si to už pohlídali. Ale bohužel,“ vrací se v myšlenkách český fotbalista k nepovedené koncovce v polské lize. To už měl za sebou krach ve finále polského poháru., „Takže sezona je pro nás spíš zklamáním.“

Přitom Pospíšilovi angažmá sedlo, vypracoval se v jednu z opor Jagiellonie. „Odehrál jsem opravdu takřka vše, což snad svědčí o tom, že jsem nějakou kvalitu potvrzoval. Hlavně v posledních zápasech jsem se cítil opravdu skvěle a hrál jsem asi nejlepší fotbal od té doby, co v Polsku působím. Až jsem trochu litoval, že už konec sezóny,“ usmívá se krajánek,

Po porci čtyřiceti odehraných utkání už se ale těší na odpočinek. I když, kdo ví, jak dlouho to vydrží. Dobrými výkony si možná řekl i o změnu působiště, nic jasného ale není. „Zájem registruji, ať už od manažera nebo i z jiných zdrojů, ale nějak se na to neupínám. V Jagellonii mám ještě dva roky smlouvu a jsem tu spokojen. Ačkoliv nezastírám, že bych se po dvou letech chtěl zase posunout trochu dál, ale teď to nezáleží jenom na mě,“ prozrazuje.

Každopádně se těší na to, že Ekstraklasy postoupili s Rakowem Czestochova také tři Češi Tomáš Petrášek, Petr Schwarz a Daniel Bartl. „Za kluky jsem moc rád. Když jsem mohl, tak jsem jejich zápasy sledoval. Zasloužili si to. Ve velkém kontaktu nejsme, ale k postupu jsem jim pogratuloval. Těším se na to, až se potkáme na hřišti. Vždycky je fajn když na hřišti v zahraničí potkáte české hráče,“ neskrývá nadšení Pospíšil.

Stejně tak září nadšením, když přijde řeč na fotbalové prostředí v Polsku. S Českem se to prý srovnávat moc nedá. „Tady se fotbalem žije daleko víc, i lidi jsou tu víc přející. No a o stadionech, zázemí a o atmosféře se nemusíme bavit. V tomhle nás předběhli o velký kus,“ myslí si. A nestěžuje si ani z hlediska osobního života. „Jsme tu s celou rodinou a jsme tu moc spokojení. Docela rychle jsme si zvykli a fakt se nám tu žije výborně. Je to pro mě důležité, když vidím, že je celá rodina spokojena,“ dodává.

Když už si nesplnil fotbalové sny z pohledu umístění v polské lize a tamním poháru, tajně Pospíšil pošilhává po možné nominaci do české reprezentace. Zvláště, když z nominace na následující sraz vypadli kvůli zranění Vladimír Darida a Bořek Dočkal.

„Lhal bych, kdybych řekl, že reprezentaci nesleduju. I když jsem teď dlouho na srazu nebyl, tak pořád tak nějak doufám, že to zase přijde,“ přiznává. Věří, že by si jeho povedené sezony v Polsku mohl některý z trenérů národního celku všimnout. „Cítím se teď výborně a hraju asi svůj nejlepší fotbal. To je ale asi vše, co pro to můžu udělat. Pak už to záleží jenom na trenérovi. Rád bych se zase ukázal i českým fanouškům, když jsem jim teď trochu sešel z očí,“ dodává. Zatím si ale na splnění tohoto snu ještě musí počkat.