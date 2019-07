Exslávisté zářili při startu v Belgii! Střelec Ngadeu a Deli silný jako tygr | iSport.cz

Deli pomohl jistým výkonem v obraně k výhře Brugg na hřišti Waasland-Beverenu 3:1 a vysloužil si slova chvály od mnohých fanoušků. „Za pár měsíců mu bude 28, ale vypadá to, že je jedním z nejlepších nákupů Brugg. Deli je kus chlapa, který má sílu jako tygr. Soupeři v porovnání s ním byli, jako když římská legie bojuje s Obelixem,“ zněly některé reakce na herní představení 27letého obránce z Pobřeží slonoviny.

Deliho bývalý parťák z obrany Slavie Ngadeu byl u remízy Gentu v Charleroi 1:1, ke které přispěl nejen kvalitní a jistou hrou směrem dozadu, ale i gólem. „V úvodu jsem se trochu hledal, chyběly mi automatismy, ale jak hra postupovala, bylo to lepší a lepší,“ řekl k svému výkonu kamerunský stoper, kterého mrzelo, že Gent přišel o výhru v 88. minutě. „Je to opravdu škoda. Musíme v příštích dnech zapracovat na své koncentraci. Pustili jsme soupeře do šance, odkud pro něj bylo až příliš snadné skórovat,“ konstatoval Ngadeu.

Výkon dua Deli – Ngadeu neunikl ani pozornosti jejich bývalého spoluhráče ze Slavie Alexe Krále. „Není šance být lepší než tito dva kluci. Pokračujte dál,“ napsal na svém twitteru 21letý slávista.

There's no chance to be better than these guys 🗿🗿😂😂 Keep going @DELISIMON19 @ngadeu_michael 🚀✊🏽😎🍀 https://t.co/Fn9m7Wl8G1