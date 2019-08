Úžasný rekord v MLS. Výprask Zlatanova týmu vidělo 72 tisíc lidí | iSport.cz

Atlanta vylepšila vlastní rekord, jen o tři stovky fanoušků méně sledovalo její utkání před rokem proti Seattlu (72.243). V play off už dokázala překročit hranici 73 tisíc lidí, a to o devatenáct při loňském souboji s Portlandem.

Tým vedený bývalým nizozemským reprezentantem Frankem de Boerem vyhrál nad Galaxy 3:0. Kalifornský celek si dal dva vlastní góly a třetí branku dostal od nejlepšího střelce minulé sezony MLS Josefa Martíneze z penalty.¨

Ibrahimovic o šlágr přišel kvůli žlutým kartám. Nemohl tak zabránit porážce s úřadujícím šampionem ani vylepšit si bilanci 16 gólů v této sezoně, s nimiž je v tabulce střelců na třetím místě.

