Sadílkův parťák uhranul PSV. Arnhem porazil "sám", dal pět gólů | iSport.cz

Odchovanec Ajaxu Amsterodam, který se v letech 2015 až 2017 zdokonaloval v londýnském Arsenalu, prožívá výjimečné dny. V minulém týdnu debutoval v nizozemské reprezentaci a jedním gólem pomohl k vítězství 4:2 nad Německem v kvalifikaci mistrovství Evropy.

Proti Arnhemu dvakrát skóroval v prvním poločase, třetí gól dal hned po přestávce a v závěru se trefil ještě dvakrát z pokutových kopů. Pětigólového střelce měl Eindhoven naposledy v roce 1964, kdy v utkání se Sittardem rozhodl Bert Theunissen o výhře 5:2.

Sept. 6 – Donyell Malen scores on his Netherlands debut vs. Germany

Sept. 14 – Malen scores FIVE vs. Vitesse in the Eredivisie



A week to remember for the 20-year-old 👏 pic.twitter.com/p0JazRw4Sx