Dvougólová oslava nominace! Ondrášek pálil v MLS, přispěl k demolici Kansasu | iSport.cz

Ondrášek otevřel v deváté minutě skóre zápasu a druhý gól dal v 68. minutě, kdy zvýšil na 5:0. Třicetiletý útočník zakončil základní část s bilancí 17 zápasů a sedmi branek a střelecká forma mu vynesla i pozvánku do reprezentace. Národní tým v pátek nastoupí v kvalifikaci mistrovství Evropy proti Anglii, v pondělí ho čeká příprava se Severním Irskem.

Hvězdou závěrečného kola MLS se stal Carlos Vela, jenž hattrickem zařídil Los Angeles FC výhru 3:1 nad Coloradem a s 34 góly překonal střelecký rekord soutěže. Dosavadní maximum, které v minulé sezoně stanovil Josef Martínez z Atlanty, mexický útočník vylepšil o tři góly.

Rekord si připsalo také mužstvo Los Angeles FC, které se ziskem 72 bodů o jeden překonalo výkon New Yorku Red Bulls z minulého ročníku. Kalifornský celek si díky vítězství v Západní konferenci zajistil přímý postup do čtvrtfinále. Východní konferenci vyhrál New York City. První zápasy play off jsou na programu 19. října.