Český obránce září v Polsku. Pálí, rozhoduje šlágry a sbírá pochvaly | iSport.cz

„Každý z nás zná situaci v tabulce, takže jsme věděli o co hrajeme. Jsme moc rádi, že jsme ten zápas zvládli,” říká Petrášek. Jedinou branku utkání vstřelil po spolupráci s dalším Čechem v sestavě Rakowa Petrem Schwarzem. Jak ke gólu vlastně došlo? „Po standardce z pravé strany, Šváňa poslal výborný centr do vápna, já jsem si dobře načasoval náběh a míč trefil do protipohybu brankáře,” popisuje svoji třetí branku v sezoně Petrášek.

Právě standardní situace jsou silnou zbraní jeho mančaftu. „Je to práce celého mužstva, je to o nekonečném tréninku těchto situací, které pak rozhodují zápasy. Týmy to o nás vědí, ale není jednoduché to bránit. Naštěstí se to opět potvrdilo,“ dodává s lehkým úsměvem urostlý stoper.

Rakow má aktuálně velice dobrou formu. Ve čtyřech posledních utkáních dokázal třikrát zvítězit. Co stojí za zlepšenými výkony nováčka? !Určitě jsme nabrali zkušenosti, hrajeme víc chytře, po taktické stránce jsme tyto zápasy zahráli skvěle. Velmi dobře hrajeme v obraně, dokážeme dobře reagovat na vývoj utkání a měnit rytmus hry,” vysvětluje opora týmu Petrášek.

On sám má jako kapitán velkou zodpovědnost. „Musím být sebevědomý lídr na hřišti i mimo něj. Ta role mi sedí a jsem moc rád, že náš tým táhne za jeden provaz,“ popisuje svoji úlohu v týmu.

V Polsku si za čtyři roky dokázal vybudovat skvělé jméno, pomalu se stává jednou z osobností soutěže. Na druhou stranu si je moc dobře vědom toho, že úspěch může být pomíjivý. “Vážím si toho, že moje jméno v polském fotbale už něco znamená. Lidé vědí, že góly dávám, že na hřišti budím respekt. Ale je třeba to brát s pokorou. Teď se daří, ale lidé velmi rychle zapomínají. Je potřeba být neustále hladový a dívat se dopředu,“ konstatuje cílevědomě Petrášek.

Nedávno se na oficiálním webu Ekstraklasy objevila zajímavá statistika, ze které vychází jako vůbec nejlepší hráč celé soutěže v osobních soubojích. Petrášek to však bere s pokorou. „Zřejmě to ukazuje, že svoji práci nedělám špatně, ale pro mě bude na prvním místě vždy to, aby byl úspěšný tým,” říká český stoper, který bude moci svoje statistiky ještě vylepšit v nedělním utkání na hřišti Zaglebie Lubin.