Příběh Haalanda: postava stopera, záplava hattricků a stojí o něj giganti | iSport.cz

Obránce jímá hrůza. To není hráč, to je náklaďák, který projel na červenou. Erling Braut Haaland, gólový kamion ze Salcburku, dal od léta 26 branek. Sedmkrát se trefil v Lize mistrů a v nejvyšších evropských kruzích vyvolal horečku. Není velkoklub, který by neměl v očích toužebný lesk. Tohle je nový Zlatan.

Sestavme pořadí důležitosti. Co je na prvním místě? Věk. Haalandovi je 19 let. „Je to muž s dětskou tváří,“ vystihl mladého Nora novinář Lars Sivertsen. „Vypadá to, jako by se někdo pokusil namalovat chlapce a omylem ho nakreslil příliš velkým, až neobvykle obrovitým. Má postavu stopera, ale boduje v útoku. A pozoruhodné je, že není ani pomalý.“

Obránce Max Wöber, spoluhráč ze Salcburku, prohlásil: „Je fenomenální. Se svou výškou je abnormálně hbitý a míč ho poslouchá jako siamské dvojče. Na tréninku se proti němu hraje fakt špatně, zastavíte ho jen faulem. Určitě bude jedním z nejlepších útočníků na světě. Je pro to zrozený.“

Haaland měří 194 centimetrů. Mohutný, hřmotný, robustní, to všechno na něj sedí. Stejně jako drtič, ranař, golem, bijec, stroj, buldozer, tank, býk, cokoli chcete, ovšem za předpokladu, že před to vetknete přívlastek – gólový.

V půlce listopadu měl na kontě 18 zápasů a 26 gólů. To není překlep a přísahám, nikdo mě při psaní nekrmí experimentálními drogami. Haaland – ve své první sezoně za salcburský Red Bull – skóroval patnáctkrát v rakouské bundeslize (12 utkání), čtyřikrát v poháru (2 duely) a sedmkrát v Lize mistrů (4 starty).

Můžete mít IQ 150, ale tohle je statistika, která otevírá dveře daleko za hranici běžné schopnosti chápání. „Má neuvěřitelnou formu,“ řekl jeho spoluhráč Zlatko Junuzovič. „Erling je v zakončení nejchladnokrevnější. Slýchal, že dávat góly v Rakousku je moc snadné. Počkejte, až nastoupí proti lepším týmům v Champions League, říkali lidi. A bum, on dá zase hattrick!“

V Lize mistrů zažil entrée z říše snů. První start, sfouknutí Genku (6:2) a tři branky, jež stihl během úvodního poločasu, kdy trestal pomalou a chybující obranu. V 19 letech a 58 dnech se stal třetím nejmladším autorem hattricku, gólový dort o třech chodech upekli dřív jen 18letí Raúl González (1995) a Wayne Rooney (2004).

„Tohle je absolutně nejbláznivější věc, kterou jsem v životě udělal,“ soukal ze sebe zkoprněle, když zápas skončil. „A naši fanoušci? Bože můj. Měl jsem husí kůži, hned jak jsem vstoupil na hřiště. Ještě teď cítím něco, co jsem ještě nikdy necítil.“

A to byl jen začátek. Trefil se proti Liverpoolu na Anfieldu a Neapol okoštovala Haalandovy koule v Red Bull Areně i na Stadio San Paolo. Koule? No jistě, fotbalovou obdobu Mozartových koulí, což je světově proslulý výrobek salcburských cukrářů z nugátu a marcipánu. „No, původní receptura je lepší,“ řekl by vám Carlo Ancelotti, trenér Azzurri. „Ta Haalandova je poněkud nahořklá.“

SESTŘIH: Salcburk - Genk 6:2. Divoká kanonáda, hattrick dal mladík Haaland

Shrňme si to: čtyři zápasy v LM, v každém se prosadil, celkem 7 zásahů a první místo v tabulce střelců. Daleko před všemi superhvězdami. Nadto překonal rekord, který měli v držení Kylian Mbappé a Raúl González. Ti dokázali v teenagerském věku vstřelit během jednoho ročníku milionářské soutěže 6 branek.

K tomu se stal čtvrtým hráčem v historii Champions League, skórující ve čtyřech úvodních duelech v řadě. Před ním to svedli Zé Carlos (Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995/96) a Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

„Komplexní útočník, který mě nepřestává překvapovat,“ řekl Jesse Marsch, trenér Salcburku. „Ale především skvělý mladý muž. Ukazuje to pořád, tvrdě pracuje a nic nebere jako samozřejmost. Každý den dokáže rozesmát spoluhráče. Jsme šťastní, že ho máme.“

Haaland je Nor, Viking jako z učebnice, ale narodil se v anglickém Leedsu (21. července 2000). Tam hrál jeho otec Alf-Inge, tvrdý záložník, který v Premier League působil 10 let (1993-03) a oblékal dres Nottinghamu Forest, Leedsu United a Manchesteru City. Kariéru mu ukončil Roy Keane, tehdejší kapitán Red Devils. Faulem, který byl nechutný, zákeřný a úmyslný.

„Když mi byly tři, vrátili jsme se domů,“ vzpomínal Erling. V šestnácti vyrostl o 12 centimetrů, o rok později přibylo dalších 5. Vychoval ho norský Bryne a v zimě 2017 se přesunul (za 200 tisíc eur) do prvoligového Molde. „Hned se vyšvihl,“ řekl bývalý parťák Ruben Gabrielsen. „Způsobem, který jsem ještě neviděl. Je silnější, než vypadá. Je mnohem rychlejší, než vypadá. Je to bestie.“

V Molde, kde během první sezony nabral 10 kilogramů svalové hmoty, ho trénoval Ole Gunnar Solskjaer. Norská legenda, ikona Old Trafford a nynější kouč Red Devils. Haalanda měl v oblibě a mladík se mu odvděčil 20 góly (v lize dal jednou čtyři branky během 17 minut).

Zpočátku se mnozí divili, proč zamířil zrovna do Rakouska. Vždyť měl nabídky z Juventusu nebo United. „To mi sice lichotilo,“ vysvětlil, „ale na takové týmy bylo ještě brzo.“ Salcburk se pyšní vyhlášenou akademií a jeho práce s talenty má špičkové parametry. Erling se tam přesunul v lednu 2019. Stál pět milionů eur.

Dnes? Haalandova cena prudce stoupá. Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, Liverpool, Manchester United, dlouhá fronta fotbalových veleobrů, kteří v boji o Erlingovy služby tasí finanční meč se stomilionovou čepelí.

Sám uvedl, že ho nebývalý zájem štve. „Je to zatraceně únavné. Na stupnici od jedné do deseti tak 9,9. Snad mě před tímhle blázincem klub uchrání. Zatím se chci vyrovnat otci a postupně růst. Netrpím velkým egem, nejsem sebestředný. Chci zůstat skromný, brát věci s pokorou. Jistěže sním o tom, že budu nejlepší a získám Zlatý míč. Ale tenhle sen sdílím s dalším milionem fotbalistů z celého světa.“

Haaland, jenž se v listopadu chlubil kolekcí pěti hattricků (jeden v Lize mistrů, tři v rakouské bundeslize a jeden v poháru), prozradil, že svůj třígólový debut s Genkem si pouštěl přibližně třistakrát. „Ráno, odpoledne, večer. Jednou jsem si ten záznam přehrál i na záchodě. Pro fotbalistu, zvlášť v mém věku, je to euforie.“

Jeho spoluhráč Max Wöber práskl, že se na start nejslavnější klubové soutěže připravoval posloucháním hymny Champions League. „Je to pravda,“ smál se Erling. „Je to má nejoblíbenější skladba. Ve sluchátkách ji mám odmalička. Po posledním tréninku jsem seděl v autě a pustil jsem si ji. Pěkně nahlas. A když jsem jel o den později na stadion, tak zas. Ale nic se nevyrovná pocitu, který vás naplní ve chvíli, kdy stojíte na hřišti a hymna zazní naživo.“

Experti se shodují, že typologicky připomíná Zlatana Ibrahimovice. To ho těší. „Mám více vzorů, k nimž jsem vzhlížel,“ řekl Haaland, „ale Zlatan je ten největší. Způsob, jakým hraje, jak se vypracoval. A je ze Skandinávie. Někdo to po něm přece musí převzít.“

Ibra pálil za giganty. Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milán, PSG, Manchester United. Dobyl desítky trofejí a spolu s reprezentací nasázel 536 branek. Haaland, to může být podobně těžkotonážní tirák. S plně naloženým gólovým návěsem.