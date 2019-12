Gerrard a spol. slaví! Rangers v derby vykradli Celtic Park poprvé od roku 2010 | iSport.cz

Svěřenci trenéra Stevena Gerrarda díky 162. výhře z celkových 420 "Old Firm Derby" stáhli na druhém místě tabulky náskok vedoucího Celticu na dva body. Navíc mají zápas k dobru. Poslední titul získali Rangers v roce 2011, poté osmkrát triumfoval Celtic.

O branky Rangers se postarali v 36. minutě Ryan Kent a v 56. minutě Nikola Katič, čtyři minuty před přestávkou vyrovnal za domácí Odsonne Edouard. V nastavení byl ještě vyloučen za simulování kolumbijský útočník Alfredo Morelos, což se mu za tři sezony v Rangers stalo již posedmé, kratičkou přesilovku však už Celtic k vyrovnání nevyužil.

Steven Gerrard pushing the camera at full-time shows his passion pic.twitter.com/mrGVCyKpEK