Uhrin o Rumunsku, kapitánovi, co pásl ovce i pravidlu o mladých | iSport.cz

Bukurešťské Dinamo zvedl z nejhoršího, ale meta v podobě průniku do elitní šestky leží hodně vysoko. „Jsem spokojený tak napůl,“ bilancuje trenér Dušan Uhrin mladší své dosavadní angažmá v Dinamu. Na jaře chce se svou družinou zaútočit na zisk domácího poháru. V rozhovoru pro deník Sport vypráví o podzimní části, kapitánovi svého mužstva, jenž do osmnácti let pásl ovce, či pravidlu, které nařizuje start dvou hráčů do jednadvaceti let v základní sestavě v každém zápase.

Když v polovině srpna přebíral Dinamo Bukurešť po pěti kolech se třemi body na kontě, chtěl Dušan Uhrin mladší vytáhnout tradiční rumunský klub mezi prvních šest týmů, které pak mezi sebou budou bojovat o titul a pohárová místa. Čtyři kola před koncem základní části však do téhle společnosti chybí souboru českého kouče sedm bodů. „Museli bychom všechno vyhrát, abychom o tom mohli přemýšlet,“ ví Uhrin. Se složením mužstva je však vcelku spokojen, v zimní pauze by chtěl posílit jen o dva hráče do defenzivy.

Jak jste spokojený s dosavadním průběhem vašeho angažmá v Dinamu Bukurešť?

„Tak napůl. Když jsem do Dinama přišel, byli jsme v podstatě poslední. První utkání jsme prohráli, ale pak jsme měli sérii, kdy jsme vyhrávali a remizovali, a dokonce jsme poskočili na šesté místo. Nicméně poslední tři zápasy jsme nezvládli, protože jsme měli vykartované a zraněné hráče. Máme zhruba třináct dobrých hráčů a čtyři až pět z nich jsme nemohli v závěru použít. To byla pro nás strašná nevýhoda. V klubu jsou spokojení, že jsme postoupili dál v domácím poháru, jsme mezi posledními osmi. Za cíl jsme si stanovili pohár vyhrát. Bude to těžké, ale věřím, že by se nám to mohlo podařit.“

Do konce základní části zbývají čtyři kola, na šesté místo, které jako poslední zaručuje boje o titul a poháry, ztrácíte sedm bodů. Je podle vás reálné na šestou příčku ještě dosáhnout?

„Máme teoretickou naději. Museli bychom vyhrát všechny zápasy, abychom mohli přemýšlet o tom, jestli můžeme být v první šestce.“

Na jaře se tedy budete upínat hlavně na úspěch v domácím poháru?

„Nejdříve se budeme upínat na ta první čtyři kola. Pohár hrajeme později, ale na něj už musíme být kompletně připravení. Hledáme dva až tři hráče, kteří by zacelili deficity, které máme. Do mužstva nechci moc zasahovat.“

Kde chcete posílit?

„Chtěl bych spíš defenzivní hráče. Děláme chyby v obraně, kopalo se proti nám několik penalt. V tom vidím problém. Obránci celkově dělají individuální chyby, ty musíme odstranit.“

Jak jste celkově spokojený s kádrem, který máte k dispozici, a tím, jak hráči vstřebávají vaše představy?

„V tomto směru celkem spokojený jsem. Tady byl jeden velký problém.