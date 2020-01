Král o Spartaku i zájmu z Anglie. Jaký je rozdíl mezi českou a ruskou ligou? | iSport.cz

Z Teplic do Slavie, zisk double, postup do Ligy mistrů a následně přestup za bombastických 310 milionů korun do Spartaku Moskva. Jako třešnička na dortu postup s reprezentací na mistrovství Evropy. Takový byl rok 2019 pro Alexe Krále. Sotva se stihl ukázat v Rusku, už se na vlasatou kometu vyptávali z Evertonu. „Anglie je můj malý sen,“ připustil Alex Král. Myšlenky na úprk z Ruska ale momentálně nemá.

Před pár dny se vrátil z dovolené na Kapverdách. Na pláži Alexe Krále zastavili fanoušci Kosova. Ano, příznivci mužstva, jemuž vlasatý stoper v listopadu vystavil stopku v boji o přímý postup na mistrovství Evropy. Při vítězství 2:1 jeden gól vstřelil, u druhého bral asistenci. „Dva malí kluci mě poznali a jejich táta na mě ze srandy hrozil prstem. Potom jsme si popovídali, bylo to příjemné,“ směje se Král. V příštím týdnu se vrací do Ruska, kde zahájí zimní přípravu se Spartakem Moskva.

Váš letní přestup ze Slavie do Spartaku vyvolal rozličné reakce. Berete to s půlročním odstupem jako správné rozhodnutí?

„Ano, vůbec toho nelituji. Ani jsem takové myšlenky nikdy neměl. Sice to bylo na začátku těžké, jelikož jsem s týmem neabsolvoval žádnou přípravu. Měl jsem jen tři tréninky a okamžitě nastoupil do soutěžního zápasu. Ale jakmile jsem si zvykl, do mužstva jsem zapadl skvěle. I proto, že ve Spartaku je spousta mladých hráčů. Máme k sobě blízko. Všechno si víc a víc sedá.“

V polovině října došlo ke změně na trenérském postu. Místo Olega Konovova přišel mladý italský kouč Domenico Tedesco. Zaskočilo vás to?

„Přiznávám, že to byla další komplikace. Přece jen Konovov si mě přivedl, což je pro hráče vždycky lepší. Po změně jsem nevěděl, co bude, ale myslím, že jsem to ustál dobře a je potřeba to potvrzovat i nadále.“

Jak dlouho? Půl roku, nebo víc?

„Vím, kam míříte… (směje se) Teď to nedokážu říct. Smlouvu mám na pět let. Soustředím se především na to, abych svoji pozici neustále obhajoval a podával stabilní výkony. Jestli v budoucnu přijde nějaká nabídka, tak ji budeme řešit. Ale to je všechno předčasné.“

Váš agent Karol Kisel potvrdil, že na vás dorazily nabídky z Anglie. Zabýváte se tím?

„Víte co, Anglie je můj malý sen. Ale zatím o tom moc nemluvíme. Je rozdíl mezi nabídkou a tím, když se na vás klub jen vyptává. Zatím není nic konkrétního, aspoň tedy o ničem nevím. Soustředím se na práci ve Spartaku a na reprezentaci.“

Jak jste se zabydlel v Moskvě?

„První tři měsíce byly na rozkoukání. Aklimatizoval jsem se poměrně rychle, našel jsem si byt. Život je v Moskvě skvělý, užívám si to. Co se týče jazyku, máme v týmu překladatele, ale chtěl bych se co nejdříve naučit rusky. Jinak se dorozumívám anglicky. Také proto mám nejblíže k zahraničním hráčům. Zajímají nás podobné věci. I když si někdy stoprocentně nerozumíme, tak rukama nohama se domluvíme.“

V posledním zápase podzimní části jste nastoupil na pozici stopera. Může to být do budoucna vaše místo v sestavě Spartaku?

„Na tomto místě jsem nastupoval už v Teplicích, do Slavie jsem přišel také jako stoper. Až později jsem začal ve středu zálohy. Každopádně to pro mě není nová pozice. Konkrétně proti Rostovu jsme měli hodně zraněných a vykartovaných kluků, celé se to přeskládalo a já skončil na stoperu. Do budoucna je to rozhodně jedna z alternativ.“

Univerzálnost může zvednout vaši cenu na transferovém poli, nemyslíte?

„To nevím, spíš jde o to, že mám zkušenost s více posty a mohu víc minut hrát.“

Váš bývalý zaměstnavatel Slavia herně zvládla na vysoké úrovni základní skupinu Ligy mistrů. Nebylo vám líto, že jste u velkých zápasů s Barcelonou, Interem a Dortmundem nemohl být?

„Byly to krásné zápasy a Slavia předváděla fantastické výkony. Většinu zápasů jsem viděl, líbilo se mi, jak se kluci prezentovali. V létě jsem přemýšlel, zda nemám v klubu zůstat, ale s odstupem času jsem přesvědčený, že jsem udělal správný krok.“

Ve čtvrtek Slavia zveřejnila video ze soustředění ve španělské Marbelle, z něhož vyplývalo, že vaši bývalí spoluhráči běhali čtrnáctkrát kilometrový úsek na čas… Je to vůbec možné? Jsou to pod trenérem Jindřichem Trpišovským opravdu takové galeje?

„To nevím, zda kluci dali čtrnáctkrát kilometr… Že by to trenér až takhle změnil? Býval jsem zvyklý, že jsme běhali osmkrát jeden kilometr. Byly jsme rozdělení dle postů v sestavě na tři skupiny. Záložníci to samozřejmě museli uběhnout rychleji. Myslím si, že to zůstalo plus minus podobné.“

A za kolik jste zvládal?

„Tři kilometry za sebou bych možná dal pod tři minuty, ale osm kilometrů ani náhodou. Co si vzpomínám, tak my záložníci jsme to běhali okolo tří minut třiceti vteřin. Uvidím, co mě bude čekat ve Spartaku. Mám před sebou první přípravu v zahraničí. Konečně si udělám srovnání.“

Spartak je v tabulce ruské Premier Ligy až na desátém místě, na pohárové pozice ztrácíte dvanáct bodů. Co s tím?

„Nezbývá nám, než se výsledkově zvednout. Máme před sebou ještě jedenáct zápasů, navíc jsme ve hře v poháru, přes který se do Evropy také můžeme dostat. Čeká nás čtvrtfinále s CSKA. Šance pořád žije. Navíc liga je hodně vyrovnaná, v tabulce se můžeme dostat nahoru.“

Na jaké největší rozdíly oproti české lize jste narazil v Rusku?

„Výraznější je individuální kvalita jednotlivých hráčů, liga je obecně techničtější. A také fotbalová drzost je jiná, v tom jde o pravé zahraničí. Člověk se pak může individuálně zlepšovat. Co se týče soubojovosti a fyzické připravenosti, je to podobné.“

Máte za sebou životní rok 2019, může ten nadcházející být ještě lepší?

„Určité cíle a sny mám. V zásadě ale chci jít postupnými kroky, nezbláznit se a někam bezmyšlenkovitě přestoupit. Mám práci ve Spartaku a soustředím se na letní Euro.“