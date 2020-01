Hrošovský: V Belgii u nás chytá 17letý brankář, Vrba vybudoval Plzeň | iSport.cz

Po devíti letech v Plzni v létě sbalil kufry a otevřel se nové výzvě. Patrik Hrošovský sám cítil, že v 27 letech nastal nejvyšší čas, aby zkusil zahraniční angažmá. Do lasa Genku, úřadujícího mistra belgické Jupiler League, se chytil velmi rád. Na podzim znovu okusil zápasy v Lize mistrů a poměrně rychle se rozkoukal na nové adrese. Jaké zážitky si odnesl z zápasů proti Salcburku a Liverpoolu? Jaké rozdíly vidí oproti české lize? A jak vnímá střídání trenérů v Plzni? To všechno tvořivý záložník popsal v rozhovoru pro iSport Premium.

Belgie slovenskému reprezentantovi svědčí. Stejně jako Simon Deli (Bruggy) a Michael Ngadeu (Gent), kteří před sezonou opustili FORTUNA:LIGU ze Slavie, rychle uzmul místo v základní sestavě a nabírá zkušenosti v nové soutěži. „Hraje se tady trošku jinak,“ připouští.

Jaký byl uplynulý, poměrně hektický, půlrok po přestupu z Plzně?

„Cítil jsem, že už potřebuju změnu, po letech strávených v Plzni jsem chtěl zkusit něco nového. Zatím musím říct, že jsou to zajímavé zkušenosti a rozhodně toho nelituji. Opět jsem si zahrál super zápasy v Lize mistrů. V domácí lize nám to sice tolik nevychází (po podzimu až 9. místo), ale pořád máme šanci na první šestku, tedy dostat se do skupiny, která bude hrát o titul. Tam se určitě chceme na jaře probojovat.“

V Lize mistrů jste na podzim uhráli jediný bod, nečekali jste lepší výsledky?

„Hned první zápas jsme prohráli 2:6 proti Salcburku, ale zase jsme zvládli zajímavé zápasy s Neapolí (0:0) a v Liverpoolu (1:2). Samozřejmě jsme mohli uhrát víc bodů, ale čelili jsme obrovské kvalitě. Třeba proti Salcburku jsem hrál osobně celkem čtyřikrát a třikrát to dopadlo velmi špatně, i když předtím šlo jen o přípravy. Liverpool je extrémně rozjetý, myslím, že v Anglii konečně vyhraje titul.“

Udělal na vás dojem teprve devatenáctiletý norský útočník Erling Håland, který vám dal za Salcburk ve dvou zápasech čtyři góly a během podzimu si vystřílel přestup do Dortmundu?

„Na to, jak je to mladý hráč… Hraje ohromně přímočaře, nebojí se a dokáže rozhodovat zápasy. Nedivil jsem se, že přestoupil do většího klubu.“

Je rozdíl hrát Ligu mistrů za Plzeň a pak za Genk?

„V Plzni jsem měl trošku jinou pozici, znal všechny hráče, nastupovali jsme společně dlouhou dobu. Tady