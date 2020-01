Škoda přestupuje, tureckému Rizesporu podepsal na rok a půl | iSport.cz

Fotbalový útočník Milan Škoda opouští po osmi letech Slavii a bude hrát za Rizespor. Ve dvanáctém klubu turecké ligy podepsal smlouvu na rok a půl. Původně měl dlouholetý slávistický kapitán namířeno do jiného tureckého celku Genclerbirligi, ale s ním se nakonec nedohodl na podmínkách. Bude to jeho první zahraniční angažmá, Slavia ho uvolnila zadarmo.

Třiatřicetiletý Škoda přišel do Slavie v lednu 2012 z Bohemians 1905 a stal se jednou z hlavních tváří klubu. Se 77 brankami v nejvyšší soutěži je jeho nejlepším novodobým střelcem. S týmem získal dvakrát titul, ale v podzimní části aktuálního ročníku příliš nenastupoval. Proto stejně jako záložník Josef Hušbauer dostal Škoda, kterému v létě skončí smlouva, od Slavie svolení jednat o přestupu.

Kromě Slavie a Bohemians 1905 působil Škoda také v Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži má na kontě 302 utkání a 94 gólů, na podzim se v lize trefil pětkrát. Za českou reprezentaci odehrál 19 zápasů a dal čtyři branky. Zúčastnil se i Eura 2016, naposledy nastoupil na devět minut loni v březnu v kvalifikaci ME proti Anglii.

"Nechcete věřit tomu, že se to může stát. Lídr, kapitán, osobnost, přítel, legenda. Dali jsme souhlas, aby dohrál svoji nádhernou kariéru tak, kde bude na svoji pozici nastupovat do zápasů v základní sestavě. Jedno je však jisté - do klubu se vrátí. Slavii a Milana Škodu nelze rozdělit," napsal na twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

V Rizesporu, týmu z města na severovýchodě Turecka, předloni na podzim hostoval současný plzeňský kapitán Jakub Brabec. Škoda měl už v létě 2016 nabídku na lukrativní přestup do Číny, ale nakonec podepsal vylepšenou smlouvu se Slavií. V Turecku by mohl vstoupit do prestižního Klubu ligových kanonýrů, ke stovce prvoligových gólů mu jich schází jen šest.

TOP 5 gólů Milana Škody ve Slavii: Sólo v derby nebo lob z Poborského dílny

Slavia - Karviná: Škoda musel penaltu opakovat, ale proměnil ji i podruhé, 2:0

Slavia - České Budějovice: Škodovu skákavou střelu pokryl Drobný