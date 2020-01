Zvrat u Škody. Genclerbirligi neposílí, i tak má podepsat v Turecku | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Nečekaný zvrat. Slávistický útočník Milan Škoda by měl na jaře hrát tureckou ligu, ovšem nikoliv za Genclerbirligi, kam měl původně namířeno, ale za Rizespor. V klubu, který je po polovině soutěže na dvanáctém místě, by měl podle serveru ajansspor.com v pátek podstoupit zdravotní prohlídku. Slavia by měla svého kapitána, který pro ni za osm let vykonal výbornou službu, pustit zadarmo.

Necestoval do Turecka nadarmo. Námluvy mezi útočníkem Milanem Škodou a klubem Genclerbirligi sice podle zpráv tureckých médií padly, ale v tamější Süper Lig se o novodobou legendu Slavie brzy našel nový zájemce. Škoda by měl nyní mířit do Rizesporu, píše to například web ajansspor.com.

Pokud transfer dopadne, měl by vytáhlý útočník pomáhat svému novému klubu v boji o udržení se mezi tureckou elitou. Rizespor figuruje v osmnáctičlenné tabulce po polovině soutěže na dvanácté příčce, na sestupové místo má náskok šesti bodů.

Škoda by měl přijít zadarmo, což je i vděk slávistického vedení za jeho osmiletou výbornou práci v Edenu. V pátek by měl podstoupit zdravotní prohlídku. Premiéru by si pak mohl odbýt 20. ledna v zápase proti Genclerbirligi.

Třiatřicetiletý forvard byl ve Slavii od ledna 2012. Pomohl jí v tíživých časech, prožil s ní následný rozmach, dva tituly, dva triumfy v domácím poháru, čtvrtfinále Evropské ligy, postup do Ligy mistrů. Jeho obří portrét visí na stadionu v Edenu. Na podzim jeho pozice slábla, tolik prostoru nedostával a naznačil, že na jaře nechce být v nabitém kádru a při okleštěném počtu zápasů jen komparzem.