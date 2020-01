Škodův ligový debut snů! Dva góly proti týmu, se kterým se nedohodl | iSport.cz

Je to střelec, to se pozná. Na svůj první gól v Rizesporu nemusel čekat dlouho. A ani na ten druhý... Milan Škoda se prosadil hned ve druhém zápase, milovaná ikona všech slávistů rozhodla ligový zápas proti Genclerbirligi dvěma údery. Famózní vstup do nového angažmá! Asi pořádně litují, že ho nakonec neudělali oni. Původně měl totiž Milan Škoda přestoupit do Genclerbirligi. Vedení klubu mu ale nakonec nabídlo kratší smlouvu, než pro jakou si 34letý útočník jel a za pár dní podepsal kontrakt v Rizesporu.