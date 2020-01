Takhle pálí LEGENDA! Škoda zaujal slávisty, nový trenér chválil | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Lepší premiéru nevymyslíš. Milan Škoda vlétl do tureckého angažmá po hlavě. V pondělí naskočil poprvé do ligy jako člen základní sestavy Rizesporu proti Genclerbirligi. Týmu, kterému původně letěl do Turecka podepsat smlouvu, nasázel dva góly a stal se hlavním hrdinou večera (2:0). „Takhle pálí LEGENDA,“ smekl šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. S gratulacemi přispěchali i další členové útočníkova bývalého týmu.