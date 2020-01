Rozehnal: Kvůli Krmenčíkovi mi volali z Brugg. S koučem hrál, co mu řekl? | iSport.cz

Před sedmnácti lety odcházel do Brugg jako mladíček z Olomouce na svou první zahraniční štaci. David Rozehnal dodnes nedá na belgický klub dopustit. Zástupci tamního lídra dokonce před pár dny zvedli telefon a bývalého obránce se ptali na Michaela Krmenčíka, jehož přestup z Plzně dokončili ve čtvrtek večer. „Pro obě strany je to dobrá volba,“ tvrdí bývalý reprezentant v rozhovoru pro iSport Premium. V čem Krmenčíkovi můžou Bruggy sedět? Dostane prostor, aby ukázal své přednosti?

Jsou Bruggy pro Michaela dobrá volba?

„Bruggy hledaly typologicky takového hráče. Shodou okolností mně dva dny před potvrzením jeho přestupu volal manažer a trenér Brugg a ptali se na něj. S trenérem Philippem Clementem jsme hrávali, prohodili jsme pár slov. Za dva dny se už psalo, že je ruka v rukávě, ve finále jsem za to rád. Je to dobrá volba pro obě dvě strany. Michaela neznám osobně, ale slyšel jsem, že měl chuť vyzkoušet zahraniční angažmá, bohužel mu to kvůli zranění nevyšlo a dával se dohromady. Podzim měl celkem slušný, věřím, že může uspět.“

Co jste zástupcům Brugg odpověděl? Vychválil jste ho?

„Jak víte, že jsem ho vychvaloval? (úsměv) Českou ligu nemám úplně nastudovanou, nejsem člověk, který by koukal na všechny zápasy, i když už je to lepší než v dobách, co jsem působil v zahraničí. Ale Michaela znám po fotbalové stránce trošku víc, přeci jen hraje za přední český tým a za reprezentaci. Jeho výkony byly v některých zápasech fantastické, před velkým zraněním i teď většinou nadstandardní. Měl jsem informace od známých, kteří se pohybují v Michaelově blízkosti, že po lidské stránce je to dobrý člověk, že dokáže makat pro tým. To jsou věci, na které se mě lidé z Brugg ptali.“