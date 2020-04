Proč se v Bělorusku hraje? Užívají si výsluní, říká Lička. Dostal dvě nabídky | iSport.cz

Fotbalově vše při starém, žádná změna. Ale pouze v Bělorusku. To je jedinou evropskou zemí, kde se i v době pandemie COVID-19 hraje profesionální soutěž, navíc s diváky v hledišti. „Užívají si svou chvilku slávy, jsou na to výsluní hrdí,“ vysvětluje netradiční rozhodnutí federace trenér Marcel Lička (42), jenž loni s Dynamem Brest vyhrál tamní mistrovský titul. Teď hledá práci.

Když mu šéf Dynama Brest neprodloužil smlouvu, vydal se na stáž do skotského klubu Hibernian. „Bylo to rychlé, ale příjemné,“ říká kouč Marcel Lička. Nyní má jiné starosti, třeba učení s dětmi. A když je čas, přes stream mrkne na zápas běloruské ligy, která ho stále zajímá.

Jste překvapen, že se tam stále hraje?

„Překvapilo mě akorát to, že když se odložila liga v Rusku, Bělorusko ho nenásledovalo. Protože co si budeme povídat, většinou to tam tak bývá, že se všechno dělá podle Ruska. Ale teď už si dokážu představit, že se Bělorusové cítí velice dobře, protože mají jedinou ligu v Evropě, která se hraje. Létají tam stovky tisíc dolarů za televizní práva od ruských, ukrajinských a dalších televizí, k tomu si připočtěte sázkové kanceláře. Takže podle mě si Bělorusku užívá svou chvilku slávy.“

Ale ne všichni fanoušci jsou z toho nadšení…

„Je to tak, zaznamenal jsem reakce fanoušků Dynama Brest, Grodna nebo Dinama Minsk, že na stadion nepůjdou a budou to raději sledovat doma. Projevilo se to na návštěvnosti, někde bylo snad jenom tři sta lidí, což je sice o ničem, ale oni si budou dál hrát.“

Proč?

„Zase jsme u těch čísel. Dám příklad: na stadionu bylo na jedno utkání kolem pěti set diváků, ale když jsem si pustil stream, viděl jsem, že přes internet si to zrovna pouští šest milionů lidí. Jsou hrdí, že jsou teď jakoby na výsluní. Mají peníze, federace je spokojena a mohou si teď užívat pozornost celé Evropy. To se jim určitě líbí.“

Existuje vůbec v Bělorusku nějaká kvalitní zpravodajská stanice, jako je u nás ČT 24? Nebo jaké informace se dostávají k místním lidem?

„Já můžu mluvit za Brest, který je skoro v Polsku. A tam je podle mě informovanost v pořádku, ví, jak se virus rozšiřuje, přestože i mě se ještě občas ptají, jestli je všechno v pořádku. Zajímavé však je, že některé školy v Brestu už jsou taky zavřené, vím to od hráčů, jejichž ženy učí děti doma. Něco se tam děje, ale ven to nepouští, u nich je klasicky pro veřejnost všechno v pořádku. Přiznají pár nemocných, reálně to bude možná několikanásobně víc. A kdo ví, jak je to tam s testováním... Funguje to tam prostě jako v dobách komunismu.“

Takže všechno klape, nikde žádný větší problém?

„Tak. Ale je to dáno i tím, že jsou díky vízům uzavřenější. K nim si nikdo nemůže jen tak lítat nebo jezdit jako k nám. Z místa, ze kterého jste do země přijel, musíte taky odjet. Anebo se stává, že přiletíte do Minsku, tam se někomu nebudete líbit, tak vás obratem pošle zpátky. V této době budou lidi určitě lifrovat pryč. Nikdo z tamních si nejezdil do italských Alp a podobně, nepromíchal se s cizinci.