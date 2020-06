Famózní Pekhart! Útočník opět pálil, dvěma góly zařídil Legii výhru | iSport.cz

Radost českého útočníka Legie Varšava Tomáše Pekharta po gólu do sítě Lechu Poznaň • Legia.com

Zdá se, že polský fotbal mu brzy zachutnal. Od přestupu do Legie Varšava má Tomáš Pekhart velkou chuť a dostal se do střelecké fazony. Český útočník po týdnu opět rozhodl zápas v tamní lize. Vedoucímu týmu tabulky zajistil tři body díky dvěma trefám do sítě domácí Wisly Krakov. Po výhře 3:1 udržela Legia osmibodový náskok v čele.