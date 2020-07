Sneijderův návrat. Začne jako amatér, pak liga? Chce zhubnout, říká bratr | iSport.cz

Je to vůbec on? Sneijder má pořádnou vanu • profimedia.cz

Bývalý nizozemský reprezentant Wesley Sneijder se vrátí k fotbalu v amatérském klubu z rodného Utrechtu. Podle médií to však pro šestatřicetiletého záložníka pravděpodobně bude jen přestupní stanice na cestě do prvoligového celku FC Utrecht, který mu už nabídl angažmá.

Sneijder začne trénovat v týmu DOS Holland Stichtse Boys, v němž pracuje jeho bratr Jeffrey. „Wesley chce zhubnout a něčím se zaměstnat. Rád by hrál, zase by ho to bavilo,“ řekl novinářům.

Sneijder zahájil kariéru v roce 2002 v Ajaxu Amsterodam, odkud po pěti letech odešel do Realu Madrid. Hrál také za Inter Milán, Galatasaray Istanbul, Nice a naposledy v katarském klubu Al Gharráfa. Poslední zápas absolvoval v prosinci 2018.

Za nizozemskou reprezentaci odehrál Sneijder rekordních 134 utkání. V roce 2010 se stal vicemistrem světa a o čtyři roky později získal bronz. Návratem k fotbalu by napodobil někdejšího spoluhráče z národního mužstva Arjena Robbena, jenž se po roční pauze nedávno dohodl na smlouvě s Groningenem.