Král o Spartaku: Úprk za penězi? Vůbec ne. Je nadšený z mladého kouče | iSport.cz

Hráči v červenobílých dresech křepčili na trávníku v Edenu. Slavia v srpnu 2019 vybojovala účast v Lize mistrů. Natěšení byli všichni. Jen jeden ze „sešívaných“ měl v hlavě, že si slavnou znělku pustí maximálně v televizi. A to ještě, pokud ji naladí. Alexe Krále čekalo stěhování do Ruska. Za částku přesahující 300 milionů korun ho v 21 letech koupil Spartak Moskva. A začalo jedno velké východní dobrodružství.

Rozkmitá atletické tělo, přidá do kroku a kudrliny mu vlají sem a tam. I Rusko už ví, jak vypadá v akci jeden z nejzajímavějších českých talentů. Říkají mu Kučeravo. Krok do Spartaku si Alex Král téměř rok od přestupu nemůže vynachválit.

Panuje tedy spokojenost s rozhodnutím jít na východ?

„Čistě individuálně to byl dobrý krok. Je to moje první zahraniční angažmá a nebylo jednoduché přijít do jiné kabiny, čelil jsem novému jazyku a zemi. Myslím, že jsem zapadl skvěle. Zvykl jsem si na systém, kterým Spartak hraje, všechno proběhlo v klidu. Jedinou komplikací bylo, že tři zápasy po mém příchodu se změnil trenér, který si mě přivedl. Paradoxně pod novým koučem (Domenicem Tedescem) jsem se chytil ještě líp a odehrál jsem všechny zápasy.“

Spousta lidí si klepala na čelo: vyměnil Ligu mistrů se Slavií za průměrný ruský klub. Dostalo se to až k vám?

„Když chcete přestoupit, musí se sejít několik věcí najednou. A takhle jsem to měl se Spartakem. Vybral si mě nejúspěšnější klub v Rusku, který má v Evropě obrovské jméno. I když hraje uprostřed ligy, pořád je velice sledován médii a fanoušky. Druhá věc byla, že se vyměnilo vedení a klub nyní sází na mladé. V kádru máme jen dva třicátníky, z toho jeden je náhradní brankář. Zbytek jsou kluci pod 27 let a k tomu 33letý kouč. Spartak se prezentuje náročným fotbalem, což mi vyhovuje. Abych to shrnul – logiku mi přestup po sportovní stránce rozhodně dával. Před mým příchodem odešel střední záložník a já už dopředu věděl, že šanci dostanu.“

Takže to nebyl úprk za penězi?

„To vůbec ne. Můj manažer Karol Kisel to řešil delší dobu, ale já se o přestupu dozvěděl asi dva týdny před odchodem. Agent mi nastínil celý projekt, jaké má plusy a negativa. Sportovní i finanční stránka uspokojila mě i Slavii. Zpětně si myslím, že jsem udělal dobrý krok. Během roku v Rusku jsem se určitě zlepšil.“

No ale přesto – nesvrběly vás nohy, když Slavia hrála v Lize mistrů vyrovnané partie proti Barceloně, Dortmundu či Interu?

„Mě to nepřekvapilo. Věděl jsem, že kluci budou od trenéra Trpišovského perfektně připravení. Sice jsem s nimi okusil jen Evropskou ligu, ale čekal jsem, že to bude podobné i v Champions League. Přestup byl původně směřován k EURO, protože i přesto, že Slavia měla formu, čekala ji těžká skupina. A i když si to nakonec zasloužila, moc šancí na postup neměla. Hrozilo, že by široký kádr hrál na jaře jen českou ligu. Já si chtěl vybudovat stálou pozici, navíc v těžší lize. Takže klukům jsem fandil, ale že by mě hodně mrzelo, že jsem si nezahrál Ligu mistrů, to ne.“

Dají se Spartak a Slavia v něčem poměřovat?

„Jakmile přijdete na stadion, vidíte, kolik je tam fanoušků, to je o level výš, než jsem byl zvyklý ve Slavii. Klub má úplně jiný rozpočet, takže i zázemí je na jiné úrovni. Myslím, že ruská liga je pro mě posun. Se Slavií jsem se těšil na velké zápasy s Plzní a Spartou. Se Spartakem jsou ostřejší téměř všechna utkání. A bral jsem ohled i na to, jak by se moje kariéra mohla posunout v budoucnu. Ruské kluby jsou dost sledované.“

Běhání je náročné jako pod Trpišovským

Často se říká, že odchod do Ruska je pro mladé fotbalisty konečná. Nebál jste se?

„Tak jsem se na to vůbec nedíval. Podle mého názoru vždy záleží na tom, jak to máte nastavené v hlavě. Když odcházíte do Ruska s tím, že tam dohrajete kariéru, je to konec. Ale já Rusko vnímám jako možnost posunout se do velkého fotbalu.“

Klub za vás zaplatil přes 300 milionů korun, jak vás fanoušci přijali?

„Ze začátku to nebylo zrovna ideální. Nebyli jsme