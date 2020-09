Krmenčík utnul čekání na gól: Bojuju o místo. Konec srazu byl unáhlený

Perfektně si našel centr ve vápně a hlavou milimetrově uklidil míč do sítě. Gól, první ligový v Belgii! Michael Krmenčík běžel vstříc fanouškům, kteří po dlouhé době mohli na utkání. Český útočník přispěl k výhře Brugg nad Waasland-Beveren (4:1) a i den po zápase si vychutnával ohromnou radost. „Je to odměna za dřinu,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium. Mluví i o otázkách ohledně změny klubu i posledním reprezentačním srazu, který pro něj a další hráče skončil předčasně.

Musíte být spokojený, že jste to konečně protrhl, je to tak?

„To jo, čekal jsem na to dlouho a jsem moc rád.“

Zápas se vám i Bruggám hodně povedl…

„Trenér mi říkal, že jsem měl jít na hřiště už o poločase, ale pak jsme dali ještě gól a hráli jsme lépe, než v prvním poločase, tak to trenér nechal být a šel jsem tam v 65. minutě. Od šedesáté jsem čekal u čáry a čekal, až se přeruší. Mohl jsem hrát třicet minut, takhle jsem byl na hřišti těch 25.“

Oslava byla hodně euforická, běžel jste vstříc fanouškům. Co vám běželo hlavou?

„Úplně všechno, byl jsem opravdu moc šťastný. Myslel jsem na svou rodinu, manželku a děti, to je normální.“

Pak jste před fanoušky poprvé do megafonu předříkával i vítěznou děkovačku. Jak to šlo?

„Dobré to bylo. Náš kapitán (Ruud Vormer) mi řekl, ať jdu, tak jsem si to vzal a šel jsem. Zažil jsem takhle děkovačku poprvé a samozřejmě je to po takovém zápase příjemné.“

Máte pocit, že jste teď fanoušků i spoluhráčů stoupnul?

„Já jsem se tady ještě nesetkal s negativními komentáři, tohle není Česko. Lidi si tady fotbalistů cení, což u nás tak úplně není.“

Krmenčíkova pozice očima agenta „Ohledně situace Michaela jsem každý týden v kontaktu s Bruggami, jelikož samozřejmě vnímáme, že nemá momentálně pozici útočníka číslo jedna. Dokonce existuje několik konkrétních nabídek, ale Bruggy stále hlásí spokojenost s Michaelovým přístupem a tím, jak bojuje o svou pozici.”

Daniel Smejkal, agentura IFM-M

Gratulovali vám i spoluhráči?

„Jasně. Říkali, že jsou šťastní za mě a že gólů bude čím dál víc. Vědí, že na tréninku makám a dávám tam branky, akorát jsem v ostrém zápase, který je významný a hraje se o body do tabulky, ještě žádnou nedal. Jsem opravdu rád, že jsem to protrhl.“

Dostanete teď víc prostoru?

„Uvidíme. Neříkám, že jsem si tímhle gólem nebo předchozí trefou