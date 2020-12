Jarošík převezme mistra Slovinska. Učil se od Mourinha, těší se v Celje

Trenérská kariéra bývalého fotbalisty Jiřího Jarošíka letí strmě vzhůru. Bývalý hráč Sparty, Celtiku Glasgow či Chelsea teprve v létě začal své první angažmá v roli hlavního trenéra, a to ve druholigovém Ústí nad Labem. To teď na třetím místě FNL opouští a vydává se do zahraničí! Jeho novým působištěm bude NK Celje, úřadující slovinský mistr.