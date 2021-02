Krušný debut Radakoviče v Polsku. Po vítězném gólu skončil v nemocnici

Uroš Radakovič bude ze Sparty hostovat do konce sezony ve Wisle Krakov • www.wisla.krakow.pl

Uroš Radakovič vstřelil gól ve svém prvním utkání za Wislu Krakov. Zároveň se při hlavičce zranil a duel kvůli zranění nedohrál, navíc musel do nemocnice. • www.wisla.krakow.pl

Strávil na hřišti jen pár minut, přesto zanechal v zápase velkou stopu. Srbský obránce Uroš Radakovič, který hostuje ve Wisle Krakov ze Sparty, se hned ve svém prvním startu v polské lize zapsal mezi střelce. Gól byl ale zároveň tím posledním, co v utkání stihl. Po srážce se soupeřem totiž skončil v nemocnici.

V 77. minutě souboje mezi Wislou Plock a Wislou Krakov vyběhl v dresu hostů ke svému prvnímu startu v polské lize Uroš Radakovič. Srbský obránce, který patří Spartě, se v týdnu dohodl s krakovským klubem na hostování do konce sezony.

Na svůj debut v dresu s bílou hvězdou asi jen tak nezapomene. Na trávník se dostal Radakovič za stavu 1:0 pro domácí. V 82. minutě ale zapadl do sítě centrovaný míč z kopačky Rafala Boguskiho a bylo srovnáno. Navíc hned v 85. minutě přišla chvíle srbského obránce. Krakovští zahrávali roh, který prodloužil Michal Frydrych a právě Radakovič poslal hlavou míč do sítě – 1:2.

Jenže současně s jeho zakončením bylo slyšet, jak se tvrdě srazili hlavami s domácím Milanem Obradovičem. Radakovič zůstal ležet a nebyl schopný v zápase pokračovat. Byl omráčený, opustil hřiště na nosítkách. „Chtěl bych zdůraznit, že naše myšlenky směřují k Urošovi,“ uvedl po utkání, které Wisla Krakov nakonec vyhrála 3:1, trenér Peter Hyballa.

VIDEO| Gól a zranění Uroše Radakoviče v časě 3:38

„Zdraví hráčů je pro mě to nejdůležitější. Byli jsme před chvílí v sanitce, abychom zjistili, jak na tom Uroš je. Ukázal nám palce vztyčené vzhůru. Samozřejmě jede do nemocnice, aby se ukázalo, zda je v pořádku. Doufáme a modlíme se, aby to přestál bez úhony,“ pokračoval Hyballa.

Wisla Krakov později na Twitteru uveřejnila aktuální informace o tom, že Radakovič podstoupil neurologické vyšetření a tomografii, které naštěstí nic neprokázaly. „Na základě toho lékaři dovolili převezení hráče do Krakova,“ stojí v prohlášení klubu. Tam by měl Srb podstoupit další vyšetření.

❗️Uros Radaković jest po badaniach - tomografii i konsultacji neurologicznej - które nie wykazały niczego niepokojącego, a lekarze pozwolili na transport zawodnika do Krakowa. — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 28, 2021