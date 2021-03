Kamaru podpořil kapitán Celtiku. Právník volá: Distanc pro Kúdelu!

Neobvyklá scéna se stala už během rozcvičení. Za Kamarou vyrazil na polovinu soupeře kapitán Celtiku Scott Brown a krátce ho objal. Jasné gesto podpory od po událostech, které se kolem něj odehrály po čtvrteční odvetě se Slavií.

Přitom se nedá říct, že by rivalita mezi oběma týmy z Glasgow ochabovala, ačkoliv o titulu je již před začátkem nadstavby rozhodnuto. Celtic třeba odmítl poctít již jistého mistra tím, že by mu jeho hráči udělali při nástupu na hřiště uličku slávy a zatleskali. V podpoře pro Kamaru se však odvěcí konkurenti spojili.

Kauza přinesla ještě jednu netypickou věc na začátku utkání. Týmy se rozhodly nepokleknout, jak tomu bylo často zvykem v uplynulých měsících na podporu iniciativy Black Lives Matter.

„Už to ztratilo efekt, vyšleme mnohem silnější zprávu, pokud spolu zůstaneme stát,“ vysvětlil trenér Celtiku John Kennedy. Tak se i stalo. Rozhodčí písknul do píšťalky, hráči i osazenstvo laviček se na několik vteřin postavili a na reklamních bannerech zářil nápis: Ukažme rasismu červenou kartu.

Kampaně proti rasismu považuje za neúčinné také Kamarův právník Aamer Anwar. „Pokud UEFA nezačne opravdu jednat, nikdy to neskončí,“ uvedl pro deník The Sun. Pro Kúdelu by si představoval až dvouletý zákaz činnosti a trest by měla dostat i Slavia. „Nemělo by jít o jednozápasový distanc, nebo pokutu, ale postih, který klub tvrdě zasáhne,“ uvedl právník, který obhajobu Slavie považuje za nesmysl.

Sám Kamara opět nastoupil v základní sestavě a odehrál celých 90 minut. Trenér Steven Gerrard neuvažoval, že by tomu mělo být jinak. „Nemusel jsem s ním mluvit, protože ho dobře znám. Chtěl moc hrát a tak jsem se ho jen přeptal. Cítí se v pohodě a těší se,“ řekl už před zápasem.

Oproti nesmírně tvrdé řežbě v Evropské lize byl ze strany Rangers i jejich rivalů vidět poměrně klidná podívaná, ani zdaleka nedošlo na žádný ostrý zákrok kalibru kung-fu kopu proti brankáři Slavie Ondřeji Kolářovi, rozhodčí ukázal hráčům celkem čtyři žluté karty. Remíza vyhovovala všem - domácí proti Rangers poprvé v této sezoně bodovali, ti udrželi neporazitelnost.

Kauzu Kúdela vs. Kamara nyní vyšetřuje UEFA. Slavia trvá na svém, navíc podala trestní oznámení kvůli napadení Kúdely uvnitř stadionu. V mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace zveřejnila video, ve kterém všichni hráči včetně trenéra Jindřicha Trpišovského odmítli jakékoli rasistické projevy a kapitán Jan Bořil zdůraznil, že červenobílí jsou multikulturním mužstvem s 11 národnostmi.