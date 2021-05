Jemelka preferuje zahraničí, zatím se vrací do Olomouce. EURO? Sen, ale...

Nasbíral pětadvacet startů, dvakrát figuroval v oficiální sestavě kola belgické ligy, do základu přes sebe nepustil třeba Chorvata Filipa Benkoviče, drahého hosta z Leicesteru. I to svědčí o tom, že se premiérová sezona Václava Jemelky v zahraničí nadmíru vydařila. Osobně rozhodně, týmový výsledek trošku kalí zpackaný závěr, kdy nováček z Leuvenu neudělal play off.

„Určitě to splnilo očekávání, protože po těžkém začátku jsem se probojoval do základu a už tam zůstal. Naplnil jsem představy svoje, trenérovy i klubu. Myslím, že se mnou byli všichni spokojeni. Sportovně i lidsky,“ vypráví a dodává důležitou poznámku: „Teď uvidíme, jestli se klub se Sigmou dohodne na finanční stránce a přestoupím.“

Jemelka se po dlouhých letech a několika pokusech o změnu dresu dočkal loni v říjnu, do Belgie zamířil z Olomouce na roční hostování s opcí (cca 25 milionů korun). Jakkoli v Leuvenu přesvědčil, současná doba je logicky spíš šetřivá než investiční. Pro thajskou společnost King Power, která vlastní jak Oud-Heverlee, tak anglický Leicester a zabývá se bezcelním obchodem, to platí dvojnásob. Budoucnost sedmi hráčů na hostování je v mlze, což platí i pro Jemelku.

Klub nevyužil opci do stanoveného data a přišel o předkupní právo. Co to znamená pro českého reprezentanta? Samozřejmě dosti rušné léto plné spekulací a jednání, ale taky otevřené dveře jinde. Když se Sigma s Leuvenem, který by rád cenu stlačil co nejníže, nedomluví, může se stoperovi paradoxně otevřít jiná, ještě atraktivnější varianta. Akorát je holt pravděpodobné, že se celá záležitost vzhledem ke stále nedohraným soutěžím a EURO potáhne. Klidně i čtvrt roku.

„Vašek za ten rok udělal maximum pro to, aby si řekl o další angažmá v zahraničí. Budeme se všichni snažit, aby se to podařilo,“ slibuje hráčův agent Roman Brulík.

„Když jsem si okusil, že to jde a že se dokážu prosadit, určitě bych chtěl zůstat venku. Aspoň manažeři nemají tak svázané ruce, ve finále to může být příjemnější a výhodnější situace, kdybychom si mohli vybírat z více nabídek. Nic mě teď netlačí, aspoň jsem doma s rodinkou,“ bere vše s nadhledem a užívá si chvíle s malou dcerkou.

REPREZENTAČNÍ KONKURENTI BEZ KÚDELY Tomáš Kalas (28 let) Bristol Ondřej Čelůstka (31) Sparta David Zima (20) Slavia Jakub Brabec (28) Plzeň Patrizio Stronati (26) Baník

Pak je možné, že se s kamarády, se kterými na Andrově stadionu odstartoval profesionální kariéru, na konci června potká na zahájení přípravy. Jde sice až o „krizovou“ nejzazší variantu, ale vzhledem ke smlouvě končící až v roce 2024 zatím reálnou.

„I na to jsem připraven,“ říká Jemelka na rovinu, byť podle informací Sportu by Hanáci rádi naplnili kasu transferem. I proto se sportovní manažer Ladislav Minář k celé záležitosti staví konstruktivně. Otázkou je, zda za jeho setrvání nebude orodovat (staro)nový kouč, kterým by se měl stát Václav Jílek. Ten na dynamického leváka sázel, střed obrany navíc aktuálně není úplně top.

Jak již bylo zmíněno, nejen Leuvenu se nepovedl finiš sezony. Jemelka měl taky smůlu. Z březnového reprezentačního srazu, kde nároďák trojzápasem odšpuntoval kvalifikaci na mistrovství světa 2022 v Kataru, se musel vrátit kvůli nemoci (ne covidu) a v úplném závěru ročníku si na tréninku při dlouhém nákopu poranil přední stehenní sval. Jestliže uničovskému rodákovi šance na EURO kvůli Kúdelově trestu nejdřív vzrostly, tak nyní zase výrazně klesly.

„Rád bych jel, je to další sen v kariéře. Snažím se to však brát z druhé stránky – v případě přestupu potřebuju být na novou sezonu stoprocentně zdravý. Komunikujeme s vedením národního týmu, možná pojedu do Prahy a uvidíme. Ale upřímně? Raději jsem realistou,“ podotýká.