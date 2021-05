Jankto: Ven? Čím dřív, tím líp! Z Ronalda neomdlím, hlava je základ

Zápřah má vážně radši než lelkování. Ovšem co prožívá letošní jaro, ještě nikdy na vlastní kůži nepoznal.

„Když jsem nedávno odehrál čtyři zápasy během devíti dnů, byl to už fakt extrém. Přestože v Janově máme svoje privátní letadlo, což cestování usnadňuje,“ hlásí Jakub Jankto pro iSport Premium z Apeninského poloostrova.

Jak náročná je současná Serie A? Mínění fotbalové veřejnosti v Česku je teď nastavené tak, že z hlediska kvality jsou Premier League, bundesliga a La Liga výše.

„Jo? To mě trochu uráží (směje se).“

Tak nás vyveďte z omylu.

„Ptal jsem se Patrika Schicka , jaký rozdíl vidí mezi Serií A a bundesligou a on říkal, že každá liga má něco, čím je náročná. Já s tím souhlasím. Patrik mi potvrdil, že v bundeslize je to víc o běhání, o presinku, zatímco v Itálii víc o taktice. Ve Španělsku se zase hraje hodně technický fotbal. Záleží, jaká liga přiroste fanouškovi k srdci a co se mu líbí víc.“

Je to tedy celkově fuška?

„Ono se to mění. Když hrajete tři zápasy týdně, ani nemůžete moc trénovat. Den po utkání jdete jen na kolo, dva dny po zápase máte vyběhání a základní trénink. A pak už zase hrajete. Nacházíme se ve finální části sezony, kdy se únava kumuluje a zvyšuje se riziko zranění. Ve všech týmech skutečně přibývá zraněných. Musíte mít široký kádr, abyste to zvládali.“

V AC Milán kdysi v rámci prevence měřili před každým tréninkem hráčům výskok. Podle toho zjišťovali hladinu únavy organismu a určovali individuální tréninkové dávky. Máte něco podobného v Sampdorii?

„Měli jsme to v Udine, ale tady v Janově? Ne, že by se na to úplně zapomínalo, ale spíš na tyhle přístroje nejsou peníze. Když srovnám tréninkové podmínky v Sampdorii a v Udine, je to obrovský rozdíl. Udine mělo perfektní podmínky. Tady? Člověk by řekl, že všechny kluby v Serii A musí mít skvělé tréninkové centrum s regenerací, tak to v Sampdorii vůbec.“

Nemáte tréninkový areál?

„Máme, ale hřiště jsou hrozně rozbitá. Nemáme žádnou vířivku, žádnou saunu. Teď se sice něco buduje, staví se to ovšem už tři roky.“

Co se to děje v italské lize, že Juventus Turín je mimo dosah scudeta?

„Titul nejde vyhrát každý rok. Juventus to dokázal devětkrát v řadě, byl dvakrát v posledních letech ve finále Ligy mistrů, což je neuvěřitelné. Takže prostě musel přijít rok, kdy se mu nebude tolik dařit. Teď koupili celkem mladé hráče, tak třeba s nimi přijde zase mistrovská budoucnost.“

Nebylo pro Andreu Pirla velké trenérské sousto skočit rovnou na střídačku Staré dámy?

„On nikdy netrénoval jiný tým, neprošel ani mládežnickou akademií a hned dostal na povel áčko Juventusu, což nikdy není snadné. Navíc musel minimálně vyhrát titul, aby se vyrovnal předchozímu trenérovi. A fanoušci Juventusu vždycky chtějí vyhrát i Ligu mistrů. Ale upřímně musím říct, že Inter Milán je tuhle sezonu lepším týmem než Juventus.“

Do Turína byl angažován Cristiano Ronaldo , aby pomohl dobýt Champions League, což se nepovedlo. Vyplatil se?