Druhá operace, ale Černý se vrátil: Bojoval jsem. Příště chci dát gól

Přes mladý věk už si dost protrpěl, zároveň je stále nezlomný a plný odhodlání. Ačkoliv prošel dvakrát skrz těžké zranění, znovu naskakuje do vrcholového fotbalu. Václav Černý se devět měsíců po druhé operaci kolena vrátil na hřiště a jako náhradník zasáhl do dvou zápasů Twente Enschede v nizozemské lize. Čtyřiadvacetiletý útočník se chce přiblížit výborné formě z minulého podzimu. Nejbližším cílem Černého je vstřelit gól, ideálně už o víkendu.

Proti Spartě odehrál závěrečných sedm minut, s dalším rotterdamským soupeřem Feyenoordem zvládl půlhodinu. „Jelikož na Spartě mají umělou trávu, tak jsme nechtěli riskovat víc než několik minut. Byl to super moment, že jsem se po tak dlouhé době vrátil na trávník, ale pro mě se počítá hlavně minulý týden proti Feyenoordu. Jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl Černý v rozhovoru s ČTK.

V nedělním ligovém duelu s Go Ahead Eagles podle svých slov už zvládne poločas. „Nejbližší cíl je dát hned příště gól a postupně to směřovat na 90 minut. Pokud se mi o víkendu podaří hrát o něco víc, tak po další dohodě s fyzioterapeuty bych třeba do tří týdnů mohl být připraven na celý zápas,“ přiblížil Černý.

Před lednovým zraněním za Twente v 17 soutěžních utkáních zaznamenal šest gólů a sedm asistencí. Loni byl také premiérově nominován do reprezentačního A-mužstva a nastoupil v listopadových zápasech s Německem a Slovenskem.

„Do zimní pauzy chci být co nejdůležitější hráč pro tým. Budu se prát o to, abych se po novém roce přibližoval tomu, kde jsme byl před zraněním,“ prohlásil příbramský rodák.

Během rekonvalescence mu pomohla i zkušenost z operace zkříženého vazu v druhém, pravém, kolenu z prosince 2017. „Věděl jsem, do čeho jdu, že to bude mít vrcholy i pády, což se potvrdilo. Zase jsem si ukázal, že všechno je o tom, jak moc jsem chtěl a co všechno pro to dokázal udělat,“ uvedl Černý.

Dalším impulzem pro něj bylo, když ho Twente po hostování z Utrechtu v srpnu koupilo. „Pořád bych koukal hlavně na koleno a na sebe, ale bylo to něco, co jsem jsem si přál a splnilo se to. Pro takový klid duše a do zbytku tréninku to bylo jednoznačně pozitivní,“ přiznal Černý.

Na hřišti vůbec nemyslí na to, že má obě kolena operovaná. „Jenom si užívám, že zase hraju fotbal na takové úrovni. Vím, pro co jsem bojoval celých devět měsíců a nenechám si to kazit tím, že mám odoperovaná obě kolena. Naštěstí mi zatím chybí jenom kondice, jinak jsem zdravotně úplně v pořádku,“ konstatoval bývalý hráč Ajaxu Amsterodam.

Po dlouhých letech v Nizozemsku má českého spoluhráče. Záložník Michal Sadílek v srpnu přišel do Enschede na hostování z PSV Eindhoven. „Oba jsme poprvé v klubu narazili na Čecha. Jednoznačně je to příjemné a jsem rád, že tady Míša je. Myslím, že pro něj je Twente moc dobrý krok a pro nás je zase super, že máme takového hráče,“ řekl Černý.