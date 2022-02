Kvůli skandálu v Ajaxu končí ředitel Overmars. Klubu vydělal miliardy

Marc Overmars. Nizozemský rychlík se prosazoval pomaleji, ale nakonec si získal oblibu. Jeden ze sedmi hráčů, které Wenger prodal do Barcelony • Profimedia.cz

Jako hráč prošel Ajaxem, Arsenalem či Barcelonou. Za „oranjes“ nastoupil Marc Overmars na světových i evropských šampionátech. A v roli funkcionáře patřil napříč Evropou rovněž mezi špičky oboru.

V uplynulých měsících si však rodák z provincie Geldry zásadně pošramotil renomé. Začaly totiž prosakovat informace o tom, že se sportovní ředitel Ajaxu nechoval vůči kolegyním uvnitř klubu v rámci společenské etiky. Měl jim dokonce posílat nevhodné zprávy. Opakovaně.

A klub začal konat - okamžitě svolal představenstvo, najal odborníky na řešení podobných problémů a po několika dnech byl znám verdikt: klubová ikona končí! „Přicházíme o nejlepšího sportovního ředitele, jakého jsme kdy měli,“ prohlásil Leen Meijaard, předseda dozorčí rady.

„Ohromně se stydím. Neuvědomoval jsem si, že moje chování je přes čáru. Až nyní na mě dolehla tíha mých činů. Lituji svého chování a omlouvám se,“ citoval Overmars klub na webových stránkách.

Mnozí experti se shodují, že aféra může výrazně zahýbat se skvěle fungující organizací Ajaxu. Do managementu nastoupil Overmars před necelými deseti lety a společně s dalšími kolegy rozjel obrodu zašlé značky. Nutno říct, že úspěšně. Okamžitě zavedl jasná pravidla: cílem přestupové politiky byl orientován na prodeje talentovaných odchovanců. K tomu navíc stanovil pomyslný platový strop.

A Ajax začal šlapat. Ekonomicky i sportovně.

Jenom na přestupech Ajax za jejich vlády vydělal přes osm miliard korun. Čtyřikrát vyhrál Eredivisie, dvakrát národní pohár a sedmkrát se podíval do základní skupiny Ligy mistrů.

Kromě týmových úspěchů se Overmars podílel i na vzestupu a efektivitě akademie Ajaxu. Z ní se za obrovské sumy prodali Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong či Donny van de Beek. Zároveň se Ajax čím dál víc zapojuje do skautingu v Jižní Americe.

„S Markem se známe od 90. let. Hráli jsme spolu v Ajaxu, potkávali se v národním týmu a nyní jsme byli posledních deset let kolegové v managementu. Mrzí mě, jak naše spolupráce končí,“ uvedl Edwin van der Sar, generální ředitel Ajaxu. „Pracovali jsme na skvělém projektu, dařilo se nám a obávám se, že to bude rána nejen pro nás, ale pro všechny, kterým na klubu záleží,“ dodala někdejší dlouholetá nizozemská opora mezi třemi tyčemi.

Posledním velkým majstrštykem odchozího direktora bylo udržení úspěšného trenéra Erika ten Haga, po němž sahaly velké evropské značky s Manchesterem United v čele. Ovšem po Overmarsově zásahu si Ten Hag myšlenky na odchod rozmyslel a zůstal.

V létě už se ale může leccos změnit.

Marc Overmars v roli ředitele Ajaxu

(2012-2022)

4x mistr Nizozemska

2x vítěz národního poháru

7x základní skupina LM

3 angažování trenéři

7,2 miliardy korun - nákup hráčů

15,7 miliardy korun - prodej hráčů