Po jednáních s Baníkem nová šance. Kouče Hapala chce Slask Wroclaw

Je to přesně šestnáct dní, co Pavel Hapal naposledy jednal s Baníkem. Angažmá v Ostravě nakonec dvaapadesátiletému trenéru neklaplo, Slezané upřednostnili vysněného Pavla Vrbu a rychle se dohodli. Bez práce už však Hapal dlouho být nemusí, podle informací iSport.cz je v intenzivním kontaktu s polským Slaskem Wroclaw.

Mizerný ročník má za sebou Slask Wroclaw. Tradiční celek obhájil účast v Ekstraklase coby patnáctý tým tabulky jen o tři body před BB Termalica Nieciecza, který na jaře zvedl trenér Radoslav Látal s asistentem Radimem Kučerou a málem jej dovedli k zázračné záchraně.

Proto kouč Piotr Tworek ve středu oficiálně skončil. V deseti zápasech uhrál jedinou výhru a šest remíz. Splnil úkol udržet se v elitní soutěži, ale na pokračování to bylo málo.

„Všichni jsme z předchozí sezony velmi zklamaní. Jak umístění v tabulce, tak styl záchrany jsou hodně vzdáleny představám a možnostem našeho klubu. Rozhodli jsme se, že musíme změnit fungování, proto tým v příští sezoně povede nový trenér,“ uvedl prezident Slasku Piotr Wasniewski.

Vytipovaným jménem je podle informací redakce Pavel Hapal, jenž už měl s Wroclawí v minulých dnech jednat. Opět by pravděpodobně šlo o model, že by jeho asistentem byl Radoslav Kováč.

Byť ten stále čeká na to, jak se rozhodne management Dukly, kde je spolu s Petrem Radou vážným kandidátem na uvolněné místo po Bohuslavu Pilném. A pozice hlavního šéfa lavičky, navíc doma v Praze, by Kováče logicky lákala.

Pokud by Hapalovi angažmá klaplo, navázal by ve více než šestisettisícovém městě na dřívější práci kolegy Vítězslava Lavičky či Stanislava Levého. A v kádru by potkal českého záložníka Petra Schwarze.

V zimě jednal Hapal, jenž žije v Olomouci, která je od Wroclawi vzdálena zhruba tři hodiny autem, se Zaglebie Lubin. Neúspěšně. Teď by se do Ekstraklasy mohl vrátit po devíti letech.