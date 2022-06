Ředitel Šachtaru o klubu ve válce a hamižnosti agentů: Bojujeme o přežití

Kvůli ruské agresi přišli už v roce 2014 o stadion. I přesto Šachtar Doněck od té doby získal pět titulů a pouze jednou se nekvalifikoval do Ligy mistrů. „I v těch nejtěžších časech jsme dokázali mít výsledky, přivádět skvělé hráče a generovat zisk. Nyní si však musíme hrábnout na absolutní dno. Každý den bojujeme o přežití,“ nepřehání Serhij Palkin, výkonný ředitel ukrajinského velkoklubu, který čelil už přímo existenciálním výzvám.

Když před osmi lety v srpnu zničily dvě ruské rakety Donbass Arenu, mimo jiné dějiště semifinále EURO 2012, změnilo se pro Šachtar Doněck úplně vše. Kvůli zničenému domovu a válce na Donbase se klub musel přesunout do Lvova, pak Charkova a nakonec skončil v Kyjevě.

„Přišli jsme o stadion a vůbec nikoho to netrápilo. A nyní mohou všichni vidět důsledky. Když jsme opustili naše město, museli jsme se naučit pracovat v pro nás zcela novém světě. Domácí zápasy pro nás neexistují. Nikdo si nedokáže představit, jaké to je,“ sdílí svou zkušenost Palkin, který Šachtaru šéfuje již osmnáct let. Během nich klub získal dvanáct ligových titulů, osm národních pohárů, Pohár UEFA i Superpohár UEFA. Kromě stěhování vyvedl klub i z těžkých dob covidu. Nyní však čelí největší výzvě.

„Každý chce naší složité situace využít. Nejvíce agenti hráčů, kteří klubům namlouvají, že smlouvy jejich klientů s klubem budou kvůli válce neplatné, takže ať neplatí nám, ale rovnou jim. Dějí se strašné prasárny,“ přibližuje v rozhovoru pro The Athletic Palkin aktuální situaci.

Tu ukrajinským celkům navíc značně ztížila deklarace FIFA z 21. června.

Díky ní mohou všichni cizinci z řad hráčů i trenérů na jeden rok jednostranně přerušit své pracovní smlouvy, pokud se s kluby do konce června nedohodnou. „Ukrajinským klubům toto rozhodnutí hrozně ublíží. Naopak agenti na něm značně vydělají. Komu končí příští rok smlouva, bude už teď volným hráčem,“ stěžuje si Palkin.

FIFA svůj krok obhajuje tím, že hráči jsou ve smluvním vztahu s kluby slabší stranou, kterou je třeba chránit. „Nikdo je nemůže nutit, aby se vrátili do země, kde zuří válka, v níž se Rusko neštítí bombardovat ani dětské nemocnice. Nikdo nemůže fotbalu garantovat bezpečí v této děsivé válce,“ postavila se na stranu hráčů agentka a právnička Malle Koido.

Navzdory neustále se ztěžující situaci chtějí ukrajinské celky v srpnu rozehrát novou sezonu. „Máme i svolení od vlády, ale budeme ještě vést dlouhé diskuze o tom, jak bude celý ročník vypadat. Hrát na Ukrajině se jeví jako velice riskantní, ale dostali jsme nabídky od maďarských a polských týmů, že můžeme hrát na jejich stadionech. Uvidíme, jak se celá situace vyvine. Chceme reprezentovat Ukrajinu a jejím lidem přinášet radost. Tato doba je ovšem extrémně nejistá a vše se mění ze dne na den,“ zůstává Palkin ve svém optimismu opatrný.

Jak šel čas

23. srpna 2014 Ruské rakety zničily Donbass Arenu, stadion Šachtaru.

24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, Premier Liha byla přerušena.

27. dubna 2022 Premier Liha byla ukončena s aktuálním pořadím. Titul nebyl udělen.

5

Tolik ukrajinských týmů bude hrát v evropských pohárech 2022–2023: Šachtar (skupina LM), D. Kyjev (2. předkolo LM), Dnipro (4. předkolo EL), Luhansk (4. předkolo KL) a Vorskla (3. předkolo KL).

2

Tolika miliardami korun přispěl vlastník Šachtaru a nejbohatší Ukrajinec Rinat Achmetov na humanitární potřeby od začátku ruské agrese.