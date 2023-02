Gaziantep se odhlásil z ligy. Hanousek: Už mám jiný tým, ale ne v Česku

Hanousek se krátce po zemětřesení, jež před dvěma týdny zasáhlo Turecko a Sýrii, s rodinou vrátil do Prahy. „Gaziantep oznámil, že se odhlašuje ze soutěže a ať všichni hráči, co si něco najdou, odejdou na hostování do konce sezony. V létě se pak všichni vrátí a bude se pokračovat. Sedm osm lidí už je pryč, ale já to mám komplikované v tom, že jsem na hostování,“ řekl Hanousek.

S Gaziantepem chce rozvázat kontrakt a změnit působiště. „Řekl jsem, že za určitých podmínek jsem ochoten smlouvu ukončit, ale ne za každých. To, co nabídli oni, je k smíchu. Já jim dal objektivně dobrou nabídku, která je finančně výhodná pro obě strany. Čekám, jak se rozhodnou,“ přiblížil bývalý reprezentant do 21 let.

„Jestli tu nabídku akceptují, už mám tým, kde bych sezonu dohrál. Nehrál bych v Česku. Jméno státu neprozradím, ale je to v Evropě. Ale nesložím se z toho, když to nepřijmou. Jsem připravený na variantu, že se vrátím do Gaziantepu a budu tam do konce května jenom trénovat. Přežil jsem horší věci,“ přidal Hanousek.

Návrat do Sparty, kde má smlouvu do června 2023, dříve než v létě podle něj reálný není. „Sparta by mohla jednostranně vypovědět smlouvu o hostování, tam by samozřejmě byla nějaká pokuta. Jediná možnost je domluva mezi mnou, Spartou a Gaziantepem, že všichni tři podepíšeme papír, že hostování končí. Ale o to nemám zájem já a myslím, že ani Sparta. To je neprůstřelné,“ dodal odchovanec Dukly.

Turecká liga byla po zemětřesení, které si vyžádalo přes 40.000 obětí, přerušena. Už bez týmů z Gaziantepu a Hataye, které katastrofa těžce zasáhla, se má soutěž znovu rozběhnout o víkendu.