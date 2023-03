Když válí City, ale ze St. Louis. Chtěl bych snít dál, hlásí z MLS Ostrák

Jeden. Dva. Tři. Čtyři… a pět! Přesně tolik zelených čtverečků s písmenem „V“ uprostřed svítí ve sportovních a sázkových aplikacích u výsledků fotbalového týmu St. Louis City SC. Nováček zažívá impozantní a rekordní vstup do zámořské Major League Soccer (MLS) – a s ním také třiadvacetiletý záložník Tomáš Ostrák, aktuálně jediný Čech v soutěži. Jestliže po loňském přestupu z Kolína nad Rýnem mluvil o tom, že by si rád splnil americký sen, tak ho právě naplno prožívá. „A doufám, že tahle snová jízda ještě potrvá,“ usmívá se. Myslí při tom i na jednu metu české provenience…

Tohle je blues hrané rychle a pěkně od podlahy... Saint Louis dalo za dohledu německého sportovního ředitele Lutze Pfannenstiela a jihoafrického trenéra Bradleyho Carnella dohromady mužstvo, které umí soupeřům vytřít zrak. Pět zápasů, pět výher, skóre 15:4 – a první místo v Západní konferenci (ve Východní těsně vede tým New England Revolutions). „Je to super!“ netají nadšení Ostrák. Občas hledá správné české slůvko, ale jindy nezapře rodáka z Frýdku-Místku.

Jak prožíváte tak povedený start v MLS?

„Ty jo, je to úplně bezvadné, vždyť jako nový tým jsme se zapsali do historie. Před námi se nějakému novému týmu v MLS povedlo na začátku vyhrát třikrát v řadě – a my jsme počet vítězství navýšili už na pět. Je to fakt velký úspěch, snová jízda. Doufám, že v ní budeme ještě nějakou dobu pokračovat a na vítězné vlně zůstaneme.“

Měli jste plány, kolik bodů na začátku získat? A přiznejte: zaskočila i vás taková bilance?

„Tohle určitě nikdo nečekal. Nejen že vyhrajeme pětkrát po sobě, ale i 3:0 nebo 4:0. Na začátku jsme hráli s Austinem, což je jeden z nejlepších týmů v lize, měli jsme těžký los. Úplně jsme si neříkali, že z pěti zápasů chceme tolik a tolik bodů, v každém utkání jsme chtěli uhrát dobrý výsledek. A teď soupeře válcujeme, jsme na vlně, je to hezké. Přitom nás všichni odepisovali, i od lidí z MLS zaznívalo, že prý nejsme konkurenceschopní, říkalo se kdovíco. A teď jim ukazujeme pravý opak toho, co čekali. Sportovní ředitel, trenér a všichni lidé kolem klubu mužstvo budovali a dobře poskládali. Perfektně si to sedlo, máme kvalitu a přenášíme ji na hřiště. Vyhráváme, přidáváme taky čistá konta. Možná je to i lepší, že nás lidé odepisovali, a my jsme je pak překvapili. Je to super!“

Mění se po skvělém začátku klubové ambice?

„Asi ne. Chtěli jsme do play off, to je cílem každého týmu v MLS. Všechna mužstva jsou vyrovnaná, každý může porazit každého. To jsem zažil už na soustředění, když jsme hráli s Los Angeles Galaxy, Vancouverem, Miami, je to strašně nevyzpytatelné. Od play off se bude odvíjet všechno ostatní, hraje se tam na jeden zápas, a buď jdete dál, nebo jste venku.“

Žije to díky vaší velké jízdě v Saint Louis? Zachvátilo město nadšení?