Ostrákovi se v MLS daří: Jsem nadšený a chci vyhrávat. Pojede na EURO?

Jako čtvrtý Čech (po Luboši Kubíkovi, Bořku Dočkalovi a Zdeňku Ondráškovi) v historii získal Tomáš Ostrák (23) prestižní angažmá v americké MLS. A chytl se. Za St. Louis City hraje pravidelně, patří do užší rotace špičkového týmu Západní konference. V jedenácti startech si připsal gól do sítě San Jose a asistenci. Za pět týdnů startuje EURO hráčů do 21 let, v českém výběru měl ještě loni pevné místo. Jenže na poslední akci ve Španělsku už chyběl. „Pokud budu nominovaný, sednu na první letadlo a letím,“ ujišťuje bývalý záložník Karviné či 1. FC Köln v rozhovoru pro iSport Premium. Na tuhle variantu nejspíš nedojde.