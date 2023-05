Hancko v ráji! Feyenoord má titul, exsparťana chválí ikona: Lídr ve všem

Dávid Hancko hrozí v zápase proti Go Ahead Eagles, v němž Feyenoord potvrdil zisk titulu • Profimedia.cz

Možná se nechal inspirovat u svých kamarádů ze Sparty, kteří po zvládnutém derby proti Slavii pomalu vyhlížejí titul. Zatímco parta z Letné ještě nemůže stoprocentně jásat, bývalá opora rudých řad Dávid Hancko už teď ví, že přesun do Feyenoordu Rotterdam je pozlacen. Po jednoznačné výhře 3:0 nad Go Ahead Eagles už Hancko a spol. nemohou být předstiženi. Králem Nizozemska je Feyenoord.

Mělo se jednat ve 32. kole Eredivisie o formalitu. A taky že ano. Triumf nad G. A. Eagles znamenal jistotu titulu poprvé od roku 2017. Jediným pamětníkem dobytého grálu je současná jednička Feyenoordu mezi tyčemi Justin Biljow, který tenkrát teprve rozjížděl svou kariéru. Kromě něj se z památného titulu radovali například Dirk Kuijt, Eljero Elia, Rick Karsdorp či Steven Berghuis.

Šestnáctý ligový primát přidá Feyenoord do klubové vitríny v sezoně, kdy Ajax a PSV až nezvykle ztrácely. Tohle byla sezona o konzistentní výkonnosti. Feyenoord prohrál v lize jediné utkání a v klíčových momentech přehrál Ajax či Alkmaar, remizoval s PSV. Dílo dokonáno.

V neděli by měl statik možná žně na kultovním stánku De Kuip, protože v poslední desetiminutovce za jasného vedení nizozemští fanoušci skákali a křepčili skoro snad po vzoru parafrázovaného pořekadla „Kdo neskáče, není Holanďan.“

Kouč Arne Slot přijímal gratulace už od nějaké 85. minuty. Neuctivost vůči soupeři? Ono se už skutečně nemohlo nic stát. Jakoby hosté přijali vedlejší roli při rotterdamských oslavách od začátku utkání. A Slot se ocitl v ráji. Jedná se o největší úspěch jeho trenérské kariéry, což jej spojuje s drtivou většinou jeho svěřenců, pro které to znamenalo taky první velkou trofej.

Mezi takové se řadil i Dávid Hancko. Na kreativního obránce ve Spartě dodnes vzpomínají. Však také ke konci svého angažmá už v české lize přesluhoval. Možná si drbou hlavu bafuňáři Fiorentiny, kterým Hancko nebyl před lety dost dobrý.

Nyní je klíčovým mužem mistrovské defenzivní linie v nizozemské Eredivisii. Ba co více, Hancko patřil během celé sezony k hráčům s nejvíce přihrávkami v soutěži. 88% úspěšnost přihrávek navíc znamenala, že se Hancko řadil mezi nejlepší beky této statistiky v celé lize.

Snášely se na něj superlativy a kouč Slot si obrannou vozbu bez rodáka z Prievidze nedovedl představit. Poklonu slovenskému reprezentantovi vysekl i někdejší vítěz Poháru UEFA právě s Feyenoordem Pierre van Hooijdonk. „Myslím, že Hancko byl opravdu dobrým nákupem pro Feyenoord. Od prvního utkání byl zkrátka lídrem, a to ve všem.“

Sezona mohla dopadnout ještě lépe, jenže v Evropské lize Feyenoord nestačil ve čtvrtfinále na AS Řím a v Nizozemském poháru vystavil stopku v semifinále Ajax. Mohlo to tým položit, ale ligové prvenství už dotáhli do konce.

Klíčovým momentem byl možná březnový zápas proti Ajaxu v Amsterdamu, který Slotův výběr vyhrál 3:2 a Feyenoord tak odvezl tři body z bašty úhlavního soka poprvé od roku 2005 a započal spanilou titulovou jízdu. Hancko dokázal, že Feyenoord nemusí být vrcholem jeho kariéry. V 25 letech bude na přestupovém trhu stále velmi perspektivním zbožím.